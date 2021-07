Fabrizio Colica de Le Coliche ha sposato Giacomo Visconti/ “L’unica promessa…”

Fabrizio Colica del duo Le coliche ha sposato il compagno Giacomo Visconti. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dello youtuber. Elegantissimi e sorridenti, gli sposi, nelle foto pubblicate su Instagram, si guardano negli occhi mentre il sole sta tramontando. “Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati”: comincia così il racconto di Fabrizio Colica che svela ai fan tutte le tappe che lo ha portato alla consapevolezza di voler trascorrere tutta la vita con Giacomo Visconti. “La casa è venuta un gioiellino, modestamente, ma il ruolo esitava ad arrivare. Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto”, aggiunge.



Matrimonio Fabrizio Colica e Giacomo Visconti

Fabrizio Colica e Giacomo Visconti, circondati dall’affetto di amici e parenti, hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi. La voglia di legarsi è stata talmente forte che la coppia non ha voluto aspettare ancora. “Oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati. E mentre ieri venivamo a sistemare le ultime cose qui alla villa, sono uscite le graduatorie degli esami e tu sei dentro!“, ha scritto ancora Fabrizio Colica sui social. Poi, rivolgendosi a Giacomo Visconti, si lascia andare ad un’importante promessa. “Oggi ti faccio l’unica grande promessa che ti possa fare e che io possa impegnarmi a mantenere: quella di mettere sempre Dio davanti a noi, a indicarci la via già studiata da Lui, di metterlo in mezzo a noi, a congiungerci le mani in momenti di discussione, di metterlo sopra di noi, a proteggerci nei momenti di paura. Da oggi ha inizio una grande avventura!”, conclude lo sposo.

