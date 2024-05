Giada Domenicone/ Chi è l’ex compagna di Fabrizio Moro e madre dei suoi due figli Libero e Anita

C’è l’ex compagna Giada Domenicone nel passato sentimentale di Fabrizio Moro: una storia d’amore senza lieto fine

Il passato amoroso di Fabrizio Moro è sempre stato piuttosto turbolento e movimentato. Come del resto la fine della storia d’amore con l’ex compagna Giada Domenicone, la madre dei suoi due figli. Il celebre cantante e l’ex fidanzata hanno vissuto una lunga relazione, che ha portato alla nascita di Libero nel 2009 e di Anita nel 2012. La rottura si è consumata nel 2019, dopo una crisi profonda, ma oggi Fabrizio Moro e Giada Domenicone sarebbero ancora in buoni rapporti, per amore dei due figli.

Fabrizio Moro, le dipendenze: "Per anni ho abusato di alcol e droghe"/ "Tutto iniziò quando..."

Ma cosa sappiamo sulla sua ex compagna? In realtà non si hanno moltissime informazioni sulla donna che, per diversi anni, ha fatto battere il cuore del cantante. Sappiamo che è nata nel 1983 e che è molto impegnata nella sua attività di architetto. Per quanto riguarda la vita privata, in generale Giada è considerata una persona piuttosto riservata e non si hanno molte informazioni sulla sua quotidianità e la sua vita attuale.

Fabrizio Moro confessa a Domenica In: "Attraversato momenti difficili"/ "Ai giovani do un consiglio"

Fabrizio Moro e l’ex compagna Giada Domenicone ancora uniti e legati: l’amore per i figli resta al primo posto

Di sicuro, per Fabrizio Moro, la storia d’amore con Giada Domenicone sembrava potesse rappresentare la storia definitiva, dopo tante relazioni finite male. “Non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso, non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura. Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto”, aveva ammesso lui in una intervista, toccando il discorso sentimentale.

Dal quando si è lasciato con Giada, il cantante pare aver iniziato e finito diverse altre relazioni, nessuna però è mai stata duratura, né tantomeno paragonabile a quanto condiviso con l’ex compagna, alla quale come dicevamo resta ancora molto legato, nonostante la separazione.

Fabrizio Moro: “Mio figlio mi ha salvato da depressione e dipendenze”/ “La scuola è un grande rimpianto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA