Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ “Se non ami per sempre…”

Giada Domenicone e la lunga storia d’amore con Fabrizio Moro

Giada Domenicone è l’ex fidanzata del celebre cantautore romano Fabrizio Moro. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, i cui frutti hanno portato alla nascita di due meravigliosi figli: Anita e Libero Mobrici. Purtroppo, come spesso succede, il sentimento che legava Giada e Fabrizio si è affievolito e dopo un periodo di difficoltà, la coppia ha deciso di separarsi. Dirsi addio non è stato facile, soprattutto restano poco chiari i veri motivi che hanno portato alla rottura.

In un’intervista in cui Moro aveva parlato della sua precedente relazione con Giada, era infattistato piuttosto vago. “Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quella persona che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Fabrizio Moro e il legame con Giada: “L’amore ti salva”

Nonostante Giada Domenicone e Fabrizio Moro si siano detti addio, i due continuano ad essere estremamente legati. “L’amore è il motore di tutto“, ha ammesso il cantante in una bella intervista rilasciata a ‘Chi’. “L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore dei miei figli e per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso. Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre. Se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e no riuscire a starci insieme”.

