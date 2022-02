Giada Domenicone, ex fidanzata Fabrizio Moro/ Chi è l’ex del concorrente di Sanremo?

Chi è Giada Domenicone, ex fidanzata di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è tra i concorrenti più in vista al Festival di Sanremo 2022. Tra i cantanti più apprezzati nel panorama della musica italiana è stato fautore di vere e proprie colonne sonore di vita per molti fan. Circa un anno e mezzo, fa ha annunciato la sua separazione dalla storica fidanzata e madre dei suoi figli, Giada Domenicone. I due sono stati insieme per molto tempo, lasciandosi di ricente. Pare che la separazione sia arrivata per decisione comune. Fabrizio Moro ha affermato di non riuscire a rendere partecipe delle sue emozioni la persona che gli era stata accanto per diversi anni. Giada Domenicone non è mai stata sotto i riflettori. Nata nel 1983 a Roma, si è laureata in Architettura d’Interni iniziando a lavorare nel settore e collaborando anche con nomi illustri come Andrea Moneta. Ha lavorato anche per alcune copertine di Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro e Giada Domenicone, dalla loro unione due figli

Fabrizio Moro e Giada Domenicone non si sono mai sposati anche perché, secondo il cantautore, il matrimonio ha senso solo da vecchi per concludere una vita insieme. Al momento lui è single e si è trasferito in una nuova casa. Non ci sono notizie invece riguardo la vita sentimentale dell’ex moglie Il profilo di Giada Domenicone sui social è privato e questo sottolinea quanto sia una donna molto riservata. Si dedica con molta passione al suo lavoro e la storia con Fabrizio Moro non l’ha mai messa al centro dell’attenzione. In questi anni non ci sono mai stati gossip che gli hanno portati alla ribalta, hanno sempre trascorso una vita molto serena. Dalla loro storia d’amore sono nati due bambini: Libero e Anita. Libero ha dieci anni e una grande passione per il calciatore Cristiano Ronaldo mentre Anita ha 6 anni e già pratica danza.

