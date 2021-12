Sanremo 2022, chi sono cantanti in gara/ “Chi” svela nomi: Emma, Elisa, Aka7even e…

Anche per quest’anno il settimanale Chi ha voluto anticipare qualche nome del futuro cast di Sanremo 2022, come già successo nel 2020 quando Alfonso Signorini pubblicò interamente tutti i nomi tranne uno: Rita Pavone. Quest’anno il settimanale diretto da Signorini ha rivelato solo 16 su 24 nomi in gara.

I nomi rivelati dal settimanale confermano alcuni rumors circolanti nei giorni scorsi di rivedere la partecipazione a Sanremo 2022 di Gianni Morandi e anche altri nomi noti che in passato hanno già calcato il palco come Elisa, Emma Marrone, Fabrizio Moro, ma anche molti giovani artisti che calcheranno per la prima volta il palco sanremese come Aka7even.

Big di Sanremo 2021: le anticipazioni di “Chi”

Tutti i nomi anticipati dal settimanale in merito ai concorrenti di Sanremo 2022 sono: Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, i giovani Rkomi, Aka7even e Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusi Ferreri, Fabrizio Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Gianni Morandi.

Per avere una conferma in merito a questi nomi si dovrà aspettare ancora due settimane per avere un annuncio ufficiale da parte di Amadeus in merito a tutti i cantanti in gara a Sanremo 2022. Chissà se anche questa volta tutti i nomi confermati da Chi saranno presenti sul palco della Kermesse.

