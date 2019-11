Giada Domenicone, ex fidanzata Fabrizio Moro/ “È la donna che amerò di più nella mia vita”

Il nome di Giada Domenicone non è di certo sconosciuto per i fan di Fabrizio Moro: si tratta della sua fidanzata storica e madre dei due figli Libero e Anita. Nonostante questo doppio lieto evento, l’artista non ha mai pensato al matrimonio e di credere di essere persino incostante nelle relazioni in generale. “Non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso: non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura. A 44 anni ho alle spalle quattro storie importanti dalla durata media di due-tre anni. L’unica eccezione è stata con la madre dei bambini: ora siamo separati, però siamo rimasti assieme otto anni”, ha dichiarato Moro a Io Donna. Giada però è presente anche in altre vesti nella carriera del cantante: ha curato la grafica del suo album Parole, Rumori e Anni e del successivo Pace, realizzato due anni fa. Merito della sua carriera da architetto degli interni e di scenografa per alcuni programmi tv.

Giada Domenicone, Fabrzio Moro:”La nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita”

“Nel matrimonio non ci credo: le persone dovrebbero sposarsi da vecchie, dopo avere superato tutti gli ostacoli”, ha dichiarato Fabrizio in passato a Vanity Fair, prima ancora che Sorrisi diffondesse la voce, poi confermata, della sua rottura con Giada Domenicone. Tra l’altro quest’ultima non è mai stata indicata dall’artista come il suo più grande amore, anche se è a lei che ha dedicato numerose delle sue canzoni più romantiche. “La nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita. Averlo espresso in una canzone è una delle cose che mi fanno stare bene nelle mie notti infinite”, ha dichiarato infatti Moro, ricorda Fanpage, in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e parlando del brano Portami via che due anni fa ha portato a Sanremo. I riflettori non si sono mai del tutto accesi su Giada Domenicone, almeno per quanto riguarda la sua passata relazione con Fabrizio Moro. I due hanno avuto un legame durato 8 anni e nonostante questo il giovane architetto romano ha preferito rimanere sempre nell’ombra.

Giada Domenicone, pochi scatti social

Nessuna condivisione della loro vita privata, così come dimostra la volontà di Giada Domenicone di rendere privato il proprio profilo Instagram e permettere ai soli amici più stretti di poter conoscere qualcosa della sua quotidianità. Per fortuna è possibile intercettare qualche sua foto nel profilo dell’architetto Vito Sereni, anche se gli ultimi scatti risalgono a tre anni fa, in occasione di un evento in cui Giada Domenicone posa al fianco di Rosella Pandolfi. Oggi, 10 novembre 2019, Fabrizio Moro sarà ospite di Domenica In: parlerà anche di quanto accaduto con l’ormai ex compagna? Difficile da credere. La crisi fra Giada e Fabrizio tra l’altro era emersa già in occasione del Festival di Sanremo dell’anno scorso, quando in coppia con Ermal Meta, il cantante ha rischiato dapprima di finire fuori concorso a causa dell’accusa di auto-plagio, per via del ritornello molto simile a quello presentato da Andrea Febo per la selezione di SanremoGiovani del 2016. “Secondo alcune voci la storia sarebbe in crisi”, scrive infatti il settimanale Oggi, accennando alla vita privata dei due artisti. L’ufficialità dell’addio però emergerà solo il successivo aprile, a distanza di circa un anno quindi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA