Giada Gusmano/ “Golia”, a spasso nel tempo: foto del suo pre puntata (Ciao Darwin 8)

Giada Gusmano è la protagonista della sfida dei Davide contro i Golia che andrà in onda questa sera nella nuova puntata di Ciao Darwin 8. La Gusmano, lo ricordiamo, si è fatta notare per aver accettato di partecipare, assieme a Mariano Daniele dei Davide, al gioco che traghetta due dei protagonisti della serata A spasso nel tempo, dove ha dato vita a una divertente gara di risate a suon di risposte sbagliate. La prima parte della sfida, infatti, si è concentrata su alcuni dei personaggi più iconici della musica, del cinema e dello spettacolo, tra i quali spiccava Madonna. Giada Gusmano, però, non è riuscita a riconoscere alcuni dettagli che rimandavano alla celebre cantante, che ha confuso per un altro personaggio molto noto agli amanti della tv: Mazinga. A distanza di un anno dalla sua partecipazione a Ciao Darwin 8, di Giada Gusmano si sa ben poco e tutto ciò che possiamo scoprire di lei deriva dai suoi profili social.

Giada Gusmano a Mediaset, fra trucco e shooting fotografici

Giada Gusmano è originaria di Roma. In seguito alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8, sul suo profilo social spiccano le divertenti immagini del suo pre-puntata, quando sfilava accanto al tabellone dello show assieme agli altri protagonisti della sfida Davide vs Golia. “Bassi vi demoliamo”, si legge in una delle condivisioni social dove la concorrente annunciava la sua partecipazione al programma nella quadra dei Golia. Con lei altre donne, tutte molto alte, pronte ad avere la meglio sui concorrenti della compagine dei Davide. Di Giada Gusmano, in ogni caso, oggi si sa ben poco. Fuori dai circuiti televisivi, non ha alle spalle, almeno da ciò che si può captare dai suoi profili social, altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, in un’immagine la vediamo impegnata in una sala trucco con una eloquente didascalia (“Si lavora anche a Mediaset”), che potrebbe svelare il suo mestiere.



