Madonna: “tre amici sono morti in 24 ore”/ “Mi sento come se non funzionassi più”

Momento difficile per Madonna che, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui si sfoga dopo la morte di tre suoi amici. “ Nelle ultime 24 ore mio cugino è morto, il fratello della mia guardia del corpo è morto ed è morto Orlando Puerta, una persona che ha un ruolo fondamentale nella mia vita… far rientrare i miei brani remixati in classifica è stato tutto grazie alla passione e all’impegno di Orlando. Ho perso queste tre persone nelle ultime 24 ore e questo ha avuto un impatto sul mio umore. Non ce la faccio più”, ha confessato la pop star che, nel filmato, appare giù di morale e priva di ogni energia per poter reagire a tre perdite importanti.

MADONNA DOPO LA MORTE DI TRE AMICI: “NON CE LA FACCIO PIU'”