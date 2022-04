Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ Da modella ad amante della natura e dei viaggi

Chi è Giada Parra, moglie di Paolo Conticini

Riservata, schiva, su Instagram da poco tempo. Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, la donna che gli è accanto da ormai quasi trent’anni. Scopriamo qualcosa in più sulla persona che ha conquistato il cuore dell’attore. Giada Parra è nativa di Pisa ed nata nel 1975, ha quindi 45 anni di età. Ha un passato come modella e miss, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche proprio nella città della Toscana. Di lei si sa poi poco altro: amante degli animali – ha infatti diversi amici a quattro zampe insieme al suo Paolo –, amante della natura e dei viaggi, è stata accanto all’attore per moltissimi anni. La moglie di Paolo Conticini ha un profilo Instagram e con l’account @giadaparra12 vanta oltre 3.000 followers.

Paolo Conticini e Giada Parra sono sposati?

La loro storia è iniziata nel lontano 1993. Nel 2013, venti anni dopo, i due si sono sposati, una cerimonia avvenuta per mera formalità e non perché qualcosa dovesse cambiare nella coppia. Conticini ha infatti dichiarato recentemente che la loro era una relazione stabile già da molto tempo, e che il matrimonio è servito solamente per questioni legali. Lo scorso anno poi, nella preview della finale di Ballando con le Stelle, Conticini ha così parlato del matrimonio con Giada Parra: “A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa…Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”.

