PAOLO CONTICINI, LA MOGLIE: “UN MOTIVO PER MANDARLO A QUEL PAESE E’…”

Paolo Conticini sarà protagonista oggi pomeriggio su Rai 1 nel nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, lo show che vede al timone Francesca Fialdini e racconta storie di vita quotidiana dei personaggi più in vista dello showbiz televisivo (e non solo) nostrano. Il 55enne attore e conduttore televisivo toscano torna infatti come ospite nel talk show in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e dove, qualche tempo fa, era stato intervistato dalla padrona di casa assieme alla moglie, Giada Parra (parliamo della donna e della loro love story in un altro pezzo a parte, NdR), oltre che il loro cagnolino come ‘terzo incomodo’. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Paolo Conticini, possiamo dare conto della sua vita privata e del motivo per cui sarà in studio assieme al collega Enzo Iacchetti.

Margherita Buy ‘corregge’ Carlo Verdone: “Fu Naomi Campbell a sedersi sulla mia giacca!”/ “I baci sul set…”

Classe 1955 e originario di Pisa, Paolo Conticini è ‘nato’ come modello prima di approdare sul grande schermo grazie all’intuizione di Christian De Sica, assieme a cui reciterà in diversi film degli Anni Novanta oramai diventati di culto oltre che alcuni ‘cinepanettoni’. Da lì per il diretto interessato comincerà un’avventura nel mondo dello spettacolo che prosegue ancora oggi e che l’ha portato pure a recitare in teatro: oltre ad alcune miniserie TV in Rai, ha fatto parte pure del cast di alcuni format tra cui una vecchia edizione di “Tale e Quale Show” e soprattutto “Ballando con le Stelle” nel 2020, prima di debuttare più di recente come conduttore sul Nove nel programma “Cash or Trash – Chi offre di più?”. E non va dimenticato che, proprio in coppia con la Fialdini, aveva condotto la 64esima edizione dello “Zecchino d’Oro” nel suo ritorno all’Antoniano.

Anastasia Kuzmina, come sta dopo la caduta in diretta a Ballando/ "Triste, ma Paolantoni è stato bravissimo"

CONTICINI, “LA COSA PIU’ DIFFICILE? RECITARE SUI TACCHI E…”

E la conduttrice di “Da noi… a ruota libera” nel corso della sopra citata ospitata di Paolo Conticini assieme a Giada Parra aveva scherzato col collega introducendoli subito con un “Voglio farvi litigare… Siete una coppia perfetta, adorata, boni, belli come il sole” e proponendo delle domande per indagare sul loro privato. “Un motivo per mandare a quel paese Paolo? Perché è molto prepotente per quanto riguarda l’ordine in casa…” ha detto scherzando la Parra a proposito del compagno. La replica del 55enne è arrivata nella risposta alla domanda su tre oggetti di Giada che butterebbe, dato che lui ci tiene molto all’ordine: “Tre? Trecento! Non saprei, lei riempie la casa di tante cose e soprattutto nei miei spazi… Ogni tanto getto qualcosa dal terrazzo!” ha detto l’attore partecipando al giochino della conduttrice.

Iva Zanicchi a Verissimo: "Mio marito Fausto Pinna è vicino"/ "Un ufficiale austriaco mi ha salvato la vita"

Invece, per quanto riguarda il motivo dell’ospitata di Paolo Conticini oggi su Rai 1, nella preview del programma si spiega infatti che l’attore sarà intervistato assieme a Enzo Iacchetti, col quale porta in tour nei teatri “Tootsie”, adattamento del film cult di Sidney Pollack e che ancora oggi rappresenta una delle migliori prove attoriali di Dustin Hoffman (candidato all’Oscar, anche se tra le varie nomination ricevute solo la collega Jessica Lange trionfò nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista…). Presentando il musical durante i giorni di programmazione al Teatro Sistina di Roma, Paolo Conticini aveva scherzato sul fatto che l’aspetto più difficile è recitare sui tacchi -la storia parla di un attore che diventa celebre vestendo all’insaputa di tutti i panni di una donna- e aggiungendo che “è stato stimolante recitare e far vedere un punto di vista diverso”. Intervistato da SuperGuidaTv aveva pure aggiunto, a domanda precisa su Iacchetti e il loro affiatamento, che “ci conosciamo da un mese, Enzino lo avevo sempre visto solo nelle sue performance teatrali e in tv, ma ora lo stimo ancora di più: è una persona divertente, dolcissima e ha un cuore grande”.