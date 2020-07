Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Quarantena? Seconda luna di miele prolungata”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, l’attore ospite del programma Top Dieci in onda venerdì 3 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. Un amore importante quello tra l’attore e la libera professionista che da circa 20 anni sono legati, anche se la coppia ha deciso molto tardi di convolare a nozze. Nel 2013, infatti, Giada e Paola hanno deciso di dirsi si: un matrimonio che la coppia ha organizzato nel migliore dei modi coronando così il loro grande amore. Ma chi è Giada Parra? Su di lei si conosce davvero poco: in passato ha lavorato come modella e miss. Dopo una laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Pisa, Giada ha cominciato la libera professione occupando per diverso tempo del brand di moda Gucci. Gli ultimi mesi anche per Giada e Paolo Conticini non sono stati affatto facili per via della pandemia da Coronavirus. Entrambi, infatti, erano molto spaventati dal virus come ha dichiarato lo stesso attore: “ho avuto molta paura di ammalarmi. Ho passato un periodo complicato, sono ipocondriaco: quando ci hanno detto che non saremmo più andati in scena ero a Roma. Sono rimasto in casa una decina di giorni solo, prima di tornare a Pisa. Arrivato lì, da mia moglie, i primi giorni sono stati particolari. Giada aveva lavorato fino a pochi giorni prima, era entrata in contatto con persone di Milano. Anche lei poi era rimasta sola in casa. Quando ci siamo salutati ci siamo guardati con sospetto. La sera a letto ognuno si girava dall’altra parte. Dopo qualche giorno la tensione si è allentata. Oggi ci ridiamo su, ma la psicosi c’era.”

Giada Parra e Paolo Conticini: quarantena per due

Giada Parra e Paolo Conticini sono riusciti a superare la loro psicosi ritrovando nella quarantena un’occasione per trascorrere più tempo insieme. La coppia, infatti, come ha raccontato sempre l’attore trascorre diverso tempo l’uno lontano dall’altro per via del lavoro e quindi la quarantena è stata per entrambi come rivedere una seconda luna di miele. “La quarantena con Giada va molto bene” – ha detto Conticini precisando – “questo stop mi ha permesso di dedicarmi ad attività che nel corso degli anni avevo accantonato: scrittura, giardinaggio, cucina. Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati. Ora siamo insieme h24. Siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma. Per sbollire la rabbia al massimo potevamo andare a buttare la spazzatura”.



