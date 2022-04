Giada, sorella Leonardo Lini/ Avventura ad Amici come ballerina professionista, poi..

Giada è la sorella di Leonardo Lini, il ballerino che aveva convinto Alessandra Celentano a prenderlo in squadra nell’ultima edizione di Amici. I due fratelli hanno dunque una grande passione in comune, quella per la danza. Possiedono una scuola di ballo a Bassano, la International Dance Bassano. Lei si è già affermata come professionista ed un esperto come Raimondo Todaro ha dichiarato di conoscerla molto bene.

Anche Maria De Filippi, naturalmente, ha speso parole al miele per Giada, che ad Amici è stata ballerina professionista nel 2014. Dopo l’avventura in Mediaset, Giada Lini è passata in Rai, prendendo parte al programma Ballando con le Stelle, dove – nell’ultima stagione – ha partecipato insieme a Fabio Galante.

Giada Lini, da Amici a Ballando con le Stelle: l’ultima edizione insieme a Fabio Galante

Rispetto al fratello Leonardo, Giada ha qualche anno in più e anche maggiore esperienza nel campo della danza. Prima di entrare ad Amici come professionista, la ballerina ha vinto diverse competizioni importanti, anche in ambito nazionale, e dopo queste esperienze ha guadagnato significative collaborazioni con alcune compagnie australiane ed inglesi, per poi accettare la richiesta di Milly Carlucci e salire a bordo di Ballando con le Stelle. Ad Amici, Giada ha conosciuto Graziano Di Prima; tra i due è subito scoccato l’amore e a distanza di diversi anni, la loro storia procede a gonfie vele.

