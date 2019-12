Giada Todesco, sorella Taylor Mega/ Chi è? Vacanze da ricche influencer a Cortina!

Si chiama Giada Todesco la bellissima sorella di Taylor Mega che questa sera, a Live non è la D’Urso, la nota influencer presenta ufficialmente in tv. Sì perché Taylor l’ha portata con sé a Cortina ed entrambe sono protagoniste infatti del servizio che questa sera Barbara D’Urso mostra nel suo show. Le due sorelle si dilettano a fare shopping e a godersi una sauna, mostrando la vita da “ricchi” da influencer. Ma chi è la bella Giada, conosciuta anche come Jade Mega?

Chi è Giada Todesco, la sorella di Taylor Mega

È la sorella minore di Taylor Mega: è nata nel 1993 ed ha 3 anni in meno alla Mega. Come lei arriva da Carlino, un piccolo paesino in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. All’inizio aveva appunto deciso di utilizzare uno pseudonimo inglese per proteggere la sua privacy, ma ora su Instagram utilizza senza problemi il suo nome vero e completo. Anche Giada sogna, come Taylor, una carriera nel mondo dello spettacolo. Riuscirà a sfondare così come accaduto per la bella sorella? Staremo a vedere!

