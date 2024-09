Potremmo definirlo spin-off del dissing più in voga del momento; ovvero il ‘duello’ musicale che vede protagonisti Fedez e Tony Effe. Inevitabilmente, l’attenzione nei loro confronti chiama in causa anche altri volti a loro vicini: dalla moglie del rapper, Chiara Ferragni – con la quale il rapporto è da tempo interrotto – e Taylor Mega, presente proprio in uno dei pezzi di Fedez nel dissing con Tony Effe.

Mentre ancora impazza il dibattito sul dissing tra Fedez e Tony Effe, i fari sono ora puntati sull’ex fidanzata del secondo, Taylor Mega. Come riporta Adnkronos, l’influencer avrebbe deciso di raccontare ai microfoni de Le Iene – nel servizio che andrà in onda questa sera – 29 settembre 2024 – del presunto flirt con Fedez quando ancora non si era consumata la crisi definitiva tra il rapper e Chiara Ferragni. L’inviato della trasmissione, Riccardo Spagnoli, parte proprio dal dissing e sulla canzone condivisa con il rapper nel dissing contro Tony Effe.

Taylor Mega e il presunto flirt con Fedez: “Non ho rovinato io la coppia…”

“Fedez sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: ‘Ti va?’, ma il pezzo non l’avevo ancora sentito, l’ho ascoltato direttamente in studio. Ho detto: ‘Pesante!’”. Queste le parole di Taylor Mega a proposito del coinvolgimento nel dissing con Tony Effe partecipando ad una canzone di Fedez. Nelle anticipazioni dell’intervista che andrà in onda questa sera a Le Iene – come riporta Adnkronos – l’attenzione passa poi al presunto flirt con Fedez e dunque al tradimento ai danni di Chiara Ferragni da parte di Fedez. “Se ha tradito Chiara Ferragni con me? Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta, ovvero dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”.

Sempre dalle anticipazioni dell’intervista di Taylor Mega – in onda questa sera, 29 settembre 2024, a Le Iene – si evince la convinzione dell’influencer nel non sentirsi causa della fine del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. “Se ho rovinato la coppia? Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019; è una cosa molto recente”.