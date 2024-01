Giaele De Donà e il marito Brad divorziano dopo il Grande Fratello?/ “Ha tolto l’anello” ecco cosa è successo

Giaele De Donà in crisi con il marito Brad? Ecco cosa sta succedendo

Giaele De Donà è stata una delle protagoniste più controverse del Grande Fratello Vip 7, a causa della sua ‘relazione aperta’ con il marito Brad Bradford. L’interesse che la modella ha palesato nei confronti di Antonino Spinalbese ha messo a rischio il matrimonio con l’imprenditore americano, attirando su di sé diverse critiche da parte del pubblico.

Dopo la fine del reality show Giaele e il marito hanno ripreso la loro normale vita coniugale, ma adesso si comincia a parlare di divorzio. Negli ultimi giorni, infatti, l’ex gieffina ha risposto in modo piuttosto strano alle domande di alcuni fan: “Brad quando lo vedrai?” chiede un utente. Secca la risposta della modella: “Non lo so, ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia“. Un altro utente ha poi notato che l’influencer non porta più la fede: “Gran osservatore” ha risposto De Donà. Che il matrimonio con Brad sia al capolinea? Non rimane che attendere chiarimenti da parte della diretta interessata.

Giaele De Donà e l’esperienza al Grande Fratello Vip 7: le sue parole

In un’intervista rilasciata al settimanale Novella, Giaele ha detto la sua sull’edizione del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato: “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio“.

L’ex gieffina ha, dunque, commentato i presunti ‘errori’ della passata edizione a cui Alfonso Signorini ha fatto riferimento all’inizio del Grande Fratello 2023: “I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico“ ha concluso.

