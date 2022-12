Giaele De Donà, lettera della madre al GF Vip/ “Sei speciale, sensibile e pura”

Grande Fratello Vip 2022, Giaele De Donà e la commovente lettera della mamma

Al Grande Fratello Vip 2022 emozionante incontro tra Giaele De Donà e il fratello Matthias nel cortiletto della Casa. Una sorpresa speciale, nel corso della quale il fratello della concorrente le legge una lettera da parte della madre. Una lettera carica di commozione, che ripercorre il difficile periodo legato alla malattia della donna, quando Giaele aveva pochissimi anni. “Ciao amore, come stai? Sappi che la tua mamma ti guarda tutti i giorni ed è molto fiera di te. Stai facendo una bellissima esperienza, mi piacerebbe tantissimo venirti a trovare, anche se non è facile“, le prime parole della lettera.

Il pensiero della mamma di Giaele prosegue con il ricordo della malattia: “Devo dirti una cosa importante. Vorrei tanto che tu riuscissi a togliere quel velo di tristezza e malinconia che porti con te da quando avevi 3 anni. Ti ricorderai benissimo quando finalmente dopo tanto tempo mi risvegliai dal coma. Tu tremavi, ed io non ti riconobbi per molto tempo. So perfettamente di non essere stata la mamma migliore del mondo, e il più grande errore è stato farti pensare che non ti fossi vicina. Anche se non ti ho mai abbandonato. Io ti stimo e ti amo più della mia vita“.

Giaele in lacrime, le parole della mamma: “Sei speciale, sensibile e pura“

Una lettera struggente che porta Giaele De Donà alla commozione al Grande Fratello Vip 2022: “Sei una persona speciale, sensibile ed estremamente pura. Ricordo ancora il terrore che avevi negli occhi sapendo che avresti potuto perdere la tua mamma, ma abbiamo subito allargato la nostra famiglia, sono rimasta 8 mesi a letto con Matthias perché non avrei mai potuto lasciarti da sola. Ho fatto tutto questo solo per voi“.

Spazio poi ad un pensiero a Brad Beck, marito della concorrente: “Brad è una persona unica, che tutti noi amiamo e stimiamo tantissimo. Ha fatto fin troppo per me. Ricordati che sei la signora Beck, comportati bene e abbi rispetto delle persone che ami. Ti mando un abbraccio e un bacio, e ti amo tantissimo. La tua mami“. Al termine della lettera, interamente letta dal fratello Matthias, Giaele spiega come ha vissuto da bambina quel brutto periodo: “Ero piccolina, quindi non ricordo bene, ma crescendo mio padre mi ha raccontato. Pian piano la memoria le è tornata“.

