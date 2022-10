Giampiero Mughini, infanzia nella povertà/ “Non avevamo più niente e un giorno…”

Giampiero Mughini, infanzia difficile tra problemi economici ed un rapporto complicato col padre

Giampiero Mughini racconta la sua infanzia difficile a Ballando con le Stelle 2022. Il noto opinionista a cuore aperto sul suo passato, riavvolge il nastro dei ricordi, talvolta dolorosi. “La mia era una famiglia di borghesia, che si stava nettamente impoverendo. Mio padre e mia madre si separarono, non era una cosa frequente a quei tempi. La mia è stata una infanzia senza niente. Libri non ce n’erano, voglio farla breve. Mio padre era di una durezza… fu un marchio“, racconta.Un rapporto difficile e non privo di scontri: “Andai a visitarlo, ogni tanto. Lui mi disse che mia mamma frequentava un altro uomo. Ed io che ero timido, avevo dodici e tredici anni, dissi che ne aveva pieno diritto”.

Giampiero Mughini: “Ero timido, un giorno dissi a mio padre che…”

Timido ma coraggioso. Giampiero Mughini è orgoglioso di quel confronto a muso duro col papà. “Il fatto di avergli detto questa cosa mi rende orgoglioso. Perché ero davvero timidissimo. A 12-13 anni con una figura di padre così è stato un colpo di genio”, spiega lo scrittore. “Ho capito molto presto di non saper fare nulla se non scrivere. Uguale oggi. Ho passato un sacco di tempo in cerca di libri, ma non sono mai andato a ballare”.

