Francesca Fialdini, gelo in studio con Giampiero Mughini a Da noi a ruota libera/ “Mi sento in imbarazzo”

Gelo in studio tra Francesca Fialdini e Giampiero Mughini, la conduttrice di Da noi a ruota libera: “Sono in imbarazzo”

Non è iniziata nel migliore dei modi l’intervista a Giampiero Mughini oggi a Da noi a ruota libera. Lo scrittore, infatti, al rientro dalla pubblicità si è mostrato seduto e con tanto di stampelle senza specificare bene il motivo e poi si è scusato con la conduttrice per non essersi alzato a salutarla: “Mi scusi se non mi alzo” A questo punto Francesca Fialdini gli ha chiesto di darsi del tu ma lo Mughini ha ribadito: “Mi scusi se non mi alzo” “Ok sono d’accordo diamoci del lei” ha tagliato corto visibilmente imbarazzata Francesca Fialdini.

E che ci fosse il gelo tra Francesca Fialdini e Gianpiero Mughini a Da noi a ruota libera era talmente evidente che la conduttrice ad un certo punto ha esclamato: “Menomale che non stato tua allieva ed adesso mi sento molto imbarazzo perché è come se stessi superando un esame e vi assicuro che la sensazione non è delle migliori.” Ad onor del vero durante la chiacchierata il clima si è rasserenato e di molto e lo scrittore ha risposto in maniera sincera e schietta a tutte le domande chiedendo alla conduttrice di darle pure del tu.

Nonostante l’aspetto burbero e snob, Giampiero Mughini in questi anni ha dimostrato di avere il senso dell’ironia e dell’autoironia apprezzando di buon grado l’ottima imitazione di Tullio Solenghi. E durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha ammesso: “Tullio ha interpretato a meraviglia il personaggio pubblico come io appaio e lo ha fatto all’insegna di una fondamentale empatia nei miei confronti. Lui è bravissimo sempre e credo che questo suo numero sia tra i più riusciti. Ho visto uno spettacolo ed alla fine del suo numero il pubblico gioiva.”











