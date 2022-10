Giampiero Mughini, sfuriata contro Mariotto a Ballando con le stelle/ “Non fiatare! Calci in cul*!”

Giampiero Mughini perde le staffe con Mariotto a Ballando con le stelle 2022: “Calci in cul*!”

Non parte al meglio l’avventura di Giampiero Mughini a Ballando con le stelle 2022. Il celebre giornalista ammette sin da subito di non essere affatto portato per il ballo ma di volersi comunque mettere alla prova. L’esibizione è priva di passi particolari, pochi movimenti che rispecchiano quanto da lui premesso prima di scendere in pista. Arrivato il momento della giuria, Ivan Zazzaroni così come Fabio Canino, gli danno la quasi sufficienza ma i voti calano man mano fino ad arrivare a Mariotto. Da lui per Mughini arriva uno zero che lascia sbalordito Mughini e Milly Carlucci.

Giampiero Mughini, esordio turbolento a Ballando con le stelle

Quando la conduttrice cerca di ottenere una spiegazione da Mariotto per il suo zero, Mughini perde le staffe e attacca duramente il giurato: “Chiudiamo qua! Io non dirò più mezza parola perché se qualcuno vuole offenderti io lo prendo a calci in c*lo. – e quando Mariotto cerca di parlare, lui continua – Sii buono, non dire più una parola, non sprecare neanche un respiro!” Mariotto però spiega il perché del suo giudizio: “Tutta quella spocchia volevo vederla nel ballo! Zero è un bellissimo numero, meglio di 1 o 2”.

