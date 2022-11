Giampiero Mughini vs Fabio Canino: “Mi prendete per cretino?”/ “Tu sei pagato…”

Giampiero Mughini si è scontrato con Fabio Canino ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre 2022. Oggetto del contendere, esattamente come avvenuto nella serata di ieri a “Ballando con le Stelle”, il maglione indossato da Mughini in occasione della sua esibizione, al termine della quale Canino ha associato il capo d’abbigliamento al ministro del Turismo (Daniela Santanché, ndr). Mughini ha quindi attaccato Fabio Canino nuovamente in diretta tv: “Come devo prendere la tua frase? Come un segno d’onore? Come una punzecchiatura che tu non hai alcun diritto di farmi? Tu sei pagato per tenere una paletta!”.

Mughini sbotta contro Fabio Canino per una battuta sul maglione/ "Ministro del turismo lo dici a tua sorella"

GIAMPIERO MUGHINI VS FABIO CANINO: “MI VOLETE PRENDERE PER CRETINO?”

A “Domenica In”, però, Fabio Canino si è ribellato e ha ripreso Giampiero Mughini: “Tu mi hai detto ‘ministro del Turismo lo dici a tua sorella’. Quindi, casomai hai offeso tu me! A me è venuta in mente la Santanché perché lei indossa l’animalier”. Mughini, a quel punto, ha asserito, rivolgendosi al giurato: “Ma davvero mi volete prendere per cretino? Credete che io non abbia colto il riferimento che c’era dietro la tua frase?”. Canino, però, lo ha smentito subito: “No, non c’era nessun tipo di riferimento”.

