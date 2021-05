Giancarla, sorella segreta Massimo Dapporto/ “Ho trovato delle lettere e poi…”

Giancarla Dapporto è quella che un tempo è stata definito dallo stesso attore Massimo la ‘sorella segreta’. A quanto pare il padre Carlo Dapporto aveva deciso di tenere la giovane nascosta ad occhi indiscreti ma anche a quello della sua famiglia fino a quando proprio Massimo trovò delle lettere mentre stava preparando degli esami per l’Università, e gli ha sbattuto in faccia la verità. Poco dopo vent’anni quindi ha scoperto di avere una sorella e se da una parte fingeva di essere offeso per il suo tradimento, dall’altra gongolava perché avrebbe sempre voluto avere una sorella. La stessa Giancarla ha spiegato e raccontato la sua storia, così come il suo scambio epistolare con l’attore, nel libro “Massimo, Carlo ed io – Metamorfosi affettive”.

Massimo Dapporto e..

L’unico neo in tutta questa storia di ritrovamenti e di amore costruito tardivamente, è il fatto che proprio il padre Carlo ha negato ai due la possibilità di crescere insieme o, almeno, conoscere uno l’esistenza dell’altro. La stessa Giancarla Dapporto si chiede: “Perché non permettere a me e Massimo di conoscerci come fratello e sorella? Perché tener nascosto questo legame di sangue?”. La risposta sta proprio forse nella notorietà dell’attore e nel fatto che i figli nati fuori dal matrimonio non erano poi così contemplati, ma quello che è certo è che la scrittrice, questo fa nella vita Giancarla, è rimasto con questo dubbio pur ammettendo di aver comunque ‘conosciuto’ suo padre e poi aver costruito un rapporto solido con il fratello. Giancarla Dapporto vive a Milano e spesso è lì che la raggiunge Massimo e quella sorella così segreta forse adesso non lo è più… nemmeno se parliamo di sentimenti.

