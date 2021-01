Giancarlo Giammetti, ex compagno Valentino/ “È rimasto un grande amore”

Giancarlo Giammetti, storico collaboratore di Valentino, è stato legato sentimentalmente allo stilista per 12 anni. I due si sono incontrati a a Roma, in via Veneto, nel 1960 quando Valentino Garavani era solo un giovane designer: “Eravamo giovani e senza grandi obiettivi, il successo è arrivato quasi da solo: prima in America e solo poi in Italia”, ha ricordato Giammetti su Repubblica.

Nel 2004 l’edizione americana di Vanity Fair ha dedicato 18 pagine alla maison e alla coppia, nella lunga intervista si è parlato anche della loro relazione: “È un amore fraterno, adesso, un rapporto che non ha più niente di sessuale. Eppure è rimasto un grande amore, antico, di sopravvivenza. Di noi gli amici dicono: Giancarlo è il cervello, Valentino è il talento. Che incredibile amore abbiamo vissuto e che affetto profondissimo continuiamo a vivere”, ha detto l’imprenditore.

Giancarlo Giammetti: da 50 anni al fianco di Valentino

L’amore è finito da anni, ma il rapporto tra Valentino e Giancarlo Giammetti non si è mai interrotto: “Giancarlo e io ci capiamo completamente, ma il suo carattere è l’opposto del mio. Io sono sempre chiuso in uno studio. Ci sono solo tre cose che so fare: fare un vestito, decorare una casa e ricevere ospiti”, ha detto lo stilista a Vanity Fair, spiegando la fine della loro relazione. Sul suo ex compagno Giammetti ha confessato: “Ammiro all’ infinito il suo coraggio e la sua determinazione. Vorrei magari che fosse più paziente”. Giammetti ha continuato a seguire la casa di moda Valentino fino al 2008, anno nel quale lo stilista si è ritirato. Nel 2009 è uscito il documentario “Valentino – The Last Emperor” di Matt Tyrnauer, che ha mostrato al grande pubblico anche la profondità del loro rapporto: “Quello che mi ha toccato di più nell’immensa dimostrazione d’ affetto provocata dal film è che, grazie a esso, un certo mondo nascosto ha trovato il coraggio di dire “ti amo” a una persona dello stesso sesso. E la gente per questo ci ringrazia ancora oggi”, ha spiegato Giammetti su Repubblica.



