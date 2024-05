Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo/ Anticipazioni e diretta 20 maggio 2024: la storia in un’intervista

Il cast del film Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: anticipazioni e diretta 20 maggio 2024

Lunedì 20 maggio 2024 andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30, la miniserie storico-biografica del 2024 dal titolo Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo. Questo progetto televisivo, prodotto in collaborazione da Rai e Stand by me, nasce in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi e contemporaneamente per omaggiare i 100 anni dalla fondazione di Radio Rai. La miniserie prevede la messa in onda di due puntate, rispettivamente il 20 e 21 maggio, che racconteranno la vita di uno degli uomini più importanti del secolo scorso.

Andando a scoprire il cast del film Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo, ad interpretare il grande inventore e scienziato uno degli attori più amati e apprezzati del panorama italiano, Stefano Accorsi, diventato celebre grazie alle sue interpretazioni in film come L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Romanzo criminale di Michele Placido. La regia è affidata alle sapienti mani di Lucio Pellegrini, che aveva già lavorato con Accorsi nel 2011 in La vita facile con Piefrancesco Favino e Vittoria Puccini. La sceneggiatura del film Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo è invece stata realizzata da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini con la collaborazione della stessa famiglia Marconi e la consulenza della direttrice del Museo Marconi, Barbara Valotti.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: trama della puntata in onda il 20 maggio 2024

Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo racconta la storia di questo straordinario personaggio, pioniere delle telecomunicazioni moderne, grande inventore e appassionato di scienze, che rivoluzionò per sempre non solo l’Italia ma tutto il mondo. In particolare la miniserie si sofferma sull’ultimo anno di vita di Marconi, venuto a mancare il 20 luglio 1937, diviso tra la sua attività scientifica e la vita privata, con la moglie Maria Cristina (interpretata da Cecilia Bertozzi) e l’adorata figlia della coppia Elettra (con il volto di Carolina Michelangeli). In particolare la storia pone sotto i riflettori il turbamento interiore che ha segnato questa figura in quest’ultimo periodo, attanagliato dall’angoscia e dal dissenso rispetto agli ultimi sviluppi internazionali e alla condotta di Mussolini, con cui aveva sempre avuto ottimi rapporti, rispetto al suo amore incondizionato per la scienza, che Marconi considerava uno strumento per il progresso del mondo.

Il protagonista del film Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo non gradisce le pressioni da parte del regime per la realizzazione di una terribile arma di distruzione e le insinuazioni della stampa. Infatti la storia parte proprio da un’intervista ad una giornalista, Isabella Gordon (Ludovica Martino), che in realtà lavora in segreto per il regime per ottenere informazioni riguardo le scoperte di Marconi. Proprio attraverso quest’intervista, il pubblico può ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia di Marconi, partendo dal primo esperimento avvenuto nella storica residenza della famiglia, nel 1895 dove il giovanissimo Guglielmo effettua la prima trasmissione senza fili che sancisce l’inizio della telegrafia.











