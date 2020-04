Giancarlo Giannini/ Quel fascino irresistibile che ha conquistato il mondo femminile

Pubblicità

Giancarlo Giannini ha rubato il cuore a molte donne grazie al suo fascino, evidente tanto in giovinezza quanto in età matura. Anche se l’attore è impegnato da diverso tempo, questo non gli ha impedito di incontrare nel corso della sua carriera diverse colleghe con cui stringere un legame speciale. “L’ho adorato come uomo e sul set mi ci sono sempre trovata bene”, ha confessato di recente Isabella Orsini a Il Giornale Off, “e credo che lo stesso valesse anche per lui, visto che una volta mi regalò un suo anello, dicendomi ‘Vedrai che tu, nella vita, avrai tanta fortuna’”. Oggi, martedì 14 aprile 2020, i fan di Giancarlo Giannini potranno rivederlo invece in tv grazie alla replica de Il Volo – Un’avventura straordinaria, il concerto trasmesso nella prima serata di Rai 1. L’attore ha partecipato infatti al live all’Arena di Verona di cinque anni fa, quando ha aperto le danze della lunga scaletta con una sua particolare intro. Parlando dei lavori più recenti dell’artista, Giannini è stato ospite di Stanotte a Venezia, il programma di Alberto Angela che lo ha visto fra gli ospiti d’eccezione.

Pubblicità

Giancarlo Giannini, il Coronavirus ha fermato tutto

Stop anche per Giancarlo Nannini, così come per tutte le personalità del mondo dello spettacolo. Il Coronavirus ha messo in pausa tutte le realtà dal vivo, fra cui anche gli spettacoli in teatro. Giannini aveva iniziato alla grande con il suo Le parole note, il recital che lo ha visto al fianco del sassofonita Marco Zurzolo ad inizio anno. Un incontro fra musica e letteratura che ha permesso all’attore di rispolverare i grandi nomi del passato,come Pablo Neruda, William Shakespeare, Garcia Lorca e molti altri ancora. “Porto in scena le parole di grandi poeti, dal ‘200 ad oggi. Parole che esaltano la donna, la bellezza, il magico universo femminile”, ha detto all’epoca per presentare il suo nuovo lavoro, “Sono poesie che propongo al pubblico spiegandone anche il significato. In questo spettacolo, che sta riscuotendo grandi consensi in tutta Italia, sono circondato da 4 jazzisti capitanati da Marco Zurzolo. Interagisco con loro ma anche col pubblico. Ecco, il nostro è uno spettacolo che potremmo definire interattivo”. Un viaggio che in realtà Giannini porta in scena già dal 2016 e che è ritornato anche negli anni successivi, con tante edizioni di successo in tutta l’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA