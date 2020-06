Giancarlo Magalli a Roberta Morise “Virginale, almeno nell’abito”/ Gaffe in diretta!

Pubblicità

Giancarlo Magalli ne combina un’altra. Il conduttore de I Fatti Vostri si è reso protagonista di una nuova gaffe che sta facendo il giro del web. Tutto è accaduto in apertura nella puntata del 9 giugno del famoso format di Rai Due quando Magalli, presentando la co-conduttrice Roberta Morise, ha commentato il suo outfit. “Buongiorno a Roberta Morise, guardate quanto è bella, in bianco”, ha esordito il conduttore, per poi aggiunger “Candida”, e commettere la gaffe “Direi virginale, almeno nell’abito”. Una battuta che in pochi istanti ha gelato i pochi presenti e la stessa Morise che è comunque riuscita a rimanere composta nella reazione, sorridendo e proseguendo con la conduzione.

Gaffe di Giancarlo Magalli con Roberta Morise: la reazione della conduttrice

Giancarlo Magalli non è nuovo a questo tipo di gaffe e battutine. Ne sa qualcosa Adriana Volpe con la quale c’è stato più di uno scontro nel corso degli ultimi anni. Da tempo la Volpe non è più al suo fianco e con lui c’è invece l’ex di Carlo Conti, Roberta Morise, che di fronte alle parole non proprio carine di Magalli ha reagito da gran signora. La Morise ha incassato infatti con grande eleganza e un sorriso, prima di allontanarsi dall’inquadratura centrale. Solo una volta fuori, a quanto pare, la conduttrice ha scosso la testa e poggiato le mani sui fianchi in segno di disappunto di fronte alla battuta fuori luogo del collega. Chissà che, di fronte al clamore casato dalle sue parole, Magalli non si scusi con lei nel corso delle prossime puntate.



