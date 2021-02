Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, perché hanno litigato?/ “Parola ai nostri legali”

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato perché? Ormai la diatriba tra i due va avanti da così tanto tempo che in molti hanno dimenticato anche dove tutto ha avuto inizio e, in particolare, il momento in cui lui ha lanciato la sua frecciatina alla collega ormai cinque anni fa lasciando intendere che la sua collega ha ottenuto un posto in tv solo perché raccomandata o peggio. Ma la loro diatriba non si è fermata qui perché quando lei ha rivelato la sua età in tv, lui ha preso di nuovo la palla al balzo per darle della rompip*lle e quando finalmente la conduttrice ha deciso di alzare la testa sono partite denunce e scontri anche sui social. Lei stessa ha ammesso: “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, perché hanno litigato?

Ormai la situazione è comunque pronta ad andare avanti sul filo del rasoio fino a quando non si scoprirà, almeno legalmente, chi tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti e ha parlato ancora di Adriana Volpe accusandola di non avere un buon rapporto con le donne: “Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche. L’amicizia deve essere nata in tempi recenti… Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro…”. Ancora Adriana Volpe non ha risposto a queste sue illazioni, avremo novità oggi pomeriggio?



