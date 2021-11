Gianfranco, papà Francesca Cipriani/ “Abbiamo perso pezzi di vita insieme ma…”

Francesca Cipriani racconta la sua infanzia e alcune parentesi difficili della sua vita nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Ricorda il divorzio dei suoi genitori e la partenza di suo padre Gianfranco, poi svela di non vederlo da tanto: “Sono due anni che non lo vedo, è bloccato in America a causa del Covid.” Signorini ha però in serbo per lei una sorpresa: un videomessaggio che arriva proprio dal suo papà. L’uomo parla di lei con parole di grande amore e stima, ricordando alcuni momenti della sua infanzia. “Mi mancano le tue risate e la tua positività. – esordisce l’uomo nel suo messaggio – Da quando sei nata hai portato felicità e spensieratezza, perché sei sempre stata vivace.”

Francesca Cipriani "Bullizzata a scuola, volevo sparire"/ "E' stato un inferno"

Gianfranco Cipriani, sorpresa alla figlia Francesca: “Orgoglioso di te”

Gianfranco Cipriani parla a sua figlia Francesca, lasciandola in lacrime con queste parole: “Mi ricordo quando a tarda sera cantavi le canzoni dei cartoni animati, andavi all’asilo vestita da Barbie e con gli occhiali da sole rosa. Non sei mai cambiata. Abbiamo perso dei pezzi di vita insieme, ma sono orgoglioso di te. Non sai mentire, sei pura e buona e per me questo tuo essere è il regalo più bello che la vita mia ha fatto. Ti voglio tanto bene.” conclude l’uomo.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani, infortunio alla schiena al GF Vip/ Come sta? "Si è bloccata...""Francesca Cipriani è pericolosa"/ Alex Belli e Soleil Sorgel, l'attacco al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA