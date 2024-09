Uomini e Donne 2024/2025, Gianluca Benincasa nuovo corteggiatore: chi è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi?

Si è appena conclusa la registrazione di Uomini e Donne di oggi 4 settembre 2024 e stando alle anticipazioni per corteggiare le nuove troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon è sceso come corteggiatore anche Gianluca Benincasa. Non si tratta di un volto sconosciuto ai telespettatori di Canale5 in quanto è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e durante la permanenza di lei al Grande Fratello i due hanno avuto un acceso confronto. All’epoca lei si professava single ha iniziato una relazione con Edoardo Donnamaria, lui invece si presentò per confronto dicendosi ancora innamorato.

Adesso ha voltato pagina e Gianluca Benincasa è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne. Salernitano classe 1985 l’uomo ha 39 anni. Ha vissuto la sua giovinezza in Campania, studiando a Salerno presso un Istituto Tecnico Industriale. Ha poi proseguito la sua formazione studiando alla Business Academy e specializzandosi in Marketing e comunicazione. Ha vissuto per molti anni all’estero soprattutto a Londra. Noto al gossip ed all’attenzione mediatica per essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi il giovane è un mental coach, molto attivo sui social ha un notevole seguito. Il suo profilo Instagram, infatti, vanta 41.000 followers.

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne di oggi, 4 settembre 2024, sono molto scarne. In linea generale sembra che le due nuove troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon hanno avuto reazione diametralmente opposte. Mentre da una parte Francesca Sorrentino ha sostenuto che tutti fossero dei bei ragazzi, dall’altra Martina De Ioannon ha rivelato che nessuno l’ha colpita in maniera particolare ma piano piano li conoscerà per capire con chi c’è maggior feeling. Si vedrà nelle prossime puntate, dunque, se il nuovo corteggiatore Gianluca Benincasa riuscirà a conquistare una delle due troniste e come si evolverà il suo percorso a Uomini e Donne.