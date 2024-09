Uomini e Donne anticipazioni registrazione 4 settembre 2024: nuovi ospiti in studio?

Se alla prima registrazione di Uomini e Donne non hanno partecipato le coppie dell’ultima edizione di Temptation Island 2024, nella registrazione in programma oggi, in studio, potrebbero arrivare sia le coppie che si sono dette addio come Raul e Martina che quelle che hanno deciso di uscire insieme dal villaggio. Solitamente, nelle precedenti stagioni di Uomini e donne, in studio, insieme alle varie coppie, arrivava anche Filippo Bisciglia che, quest’anno, invece, è impegnato con le registrazione della stagione di Temptation Island al via da martedì 10 settembre.

Non sono esclusi, inoltre, neanche altri ospiti come le coppie che si sono formate lo scorso anno nel trono classico come Cristian e Valentina, Brando e Raffaella e Daniele e Gaia così come le coppie del trono over che si sono dette addio come Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 4 settembre 2024: nuovi protagonisti nel trono over?

Prime esterne per i tronisti Michele, Francesca e Alessio che, dopo aver rotto il ghiaccio nel corso della prima registrazione incontrando, per la prima volta, i rispettivi pretendenti, nel corso della registrazione in programma oggi, si accomoderanno al centro dello studio per commentare le prime esterne. Molto diversi l’uno dall’altra, i tre tronisti cercano l’amore e sperano di poter vivere una vera favola esattamente come accaduto, nelle precedenti stagioni del programma, ad altri protagonisti.

Non mancherà, poi, lo spazio per i protagonisti del parterre del trono over dove è tornata anche Barbara De Santi. Quest’ultima, dopo le delusioni vissute nella scorsa stagione, Barbara si accomoderà al centro dello studio per conoscere nuovi pretendenti? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 4 settembre 2024: cosa accadrà oggi

Oggi, mercoledì 4 settembre, si riaprono gli studi di Uomini e Donne per una nuova registrazione durante la quale non mancheranno sorprese e colpi di scena esattamente come accaduto con la prima registrazione della nuova stagione. In studio, ci saranno i tre tronisti Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Francesca Sorrentino che si accomoderanno al centro dello studio per le prime esterne ma non mancherà il tempo per i protagonisti del trono over.

Spazio, dunque, a Gemma Galgani che, nel corso della prima registrazione, ha incontrato due, nuovi pretendenti con cui potrebbe essere già uscita. La dama di Torino annuncerà di voler chiudere con entrambi o porterà avanti una frequentazione? I momenti più attesi, però, sono altri.

Il confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore nella registrazione di uomini e donne?

Dopo la prima registrazione a cui non ha potuto partecipare per un problema di salute, Ida Platano, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, tornerà in studio per un ultimo confronto con Mario Cusitore. Quest’ultimo, durante l’estate, ha provato a contattare più volte Ida senza, però, ricevere risposta.

Mario, più volte, ha dichiarato di essere innamorato di Ida che, però, non gli ha mai creduto. La Platano, infatti, non sembra intenzionata a cambiare idea e appare decisa ad andare avanti con la sua vita. Al termine del confronto, inoltre, sia Mario che Ida potrebbero decidere di restare nel parterre del trono over.

Chi è la quarta tronista di Uomini e Donne?

La domanda più gettonata sul web è quella sulla quarta tronista. Inizialmente si pensava che sul trono potesse tornare Ida Platano ma secondo una segnalazione di Amedeo Venza, sul trono, dovrebbe arrivare una bellissima ragazza bionda che ha avuto una relazione anche con un noto ex corteggiatore di Uomini e donne. L’identità della presunta, quarta tronista non è stata svelata, ma la verità dovrebbe arrivare oggi, nel corso della nuova registrazione.

Maria De Filippi, infatti, tra le tante cose, dovrebbe annunciare il nome della donna che occuperà il quarto trono, presente in studio sin dalla prima registrazione.