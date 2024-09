Gianluca De Matteis e l’addio a Uomini e donne

A distanza di quattro anni dall’addio a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage spiegando anche perché decise di concludere il percorso nel programma di Maria De Filippi senza scegliere. A scatenare la sua decisione fu la scelta di Gabriella, l’unica ragazza che gli interessava, di andare via. “Andò via di punto in bianco senza farmi capire nulla. Provai a riprenderla ma non c’era verso di farla tornare. Nessuna delle altre ragazze rimaste mi aveva colpito così tanto da volerla scegliere. Per rispetto nei confronti del pubblico, di Maria De Filippi, della situazione, scelsi di abbandonare il trono. Avrei potuto fare una scelta televisiva, inventarmi una storia d’amore e terminarla dopo dieci giorni come hanno fatto tantissime coppie, ma decisi di essere me stesso. Ci credevo, ho dato veramente tutto in quel programma”, ha detto.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 27 settembre 2024/ Il ritorno di Mario Cusitore

Quando ha partecipato a Uomini e Donne, Gianluca lavorare come fisioterapista. Oggi, però, ha cambiato vita. “Quando lavoravo come fisioterapista in una clinica ero sempre impegnato e avevo poco tempo per me. Durante la pandemia mi sono concesso un momento di pausa perché desideravo cambiare lavoro, fare nuove esperienze. Così è arrivato il trono di Uomini e Donne. Quanto al lavoro di fisioterapista, ogni tanto ho qualche paziente privato. Scelgo i casi che preferisco, pochi perché non mi va di incastrarmi la vita come prima. Oggi faccio il tour leader”.

Manuel Maura corteggiatore a Uomini e Donne di Martina? "Mi è sempre piaciuta..."/ Su Francesca Sorrentino...

Gianluca De Matteis e l’incidente in moto

Amante delle moto, Gianluca De Matteis ha vissuto un momento difficile quando ha avuto un incidente. “Mi hanno tamponato mentre ero fermo a un semaforo. Purtroppo, mi sono strappato un muscolo di netto dall’osso. Avevo l’adduttore e l’addome lividi e strappati. Per fortuna non è stato toccato il nervo pudendo che si occupa dell’erezione. È la cosa che più mi ha spaventato, non mi sono operato proprio perché il rischio era che si rovinasse quel nervo. A trent’anni non posso rischiare”, ha raccontato l’ex tronista spiegando che, inizialmente, era difficile anche muoversi. Con tanta fisioterapia e un duro lavoro in palestra, è riuscito a riprendersi e ha ricominciato a viaggiare anche in moto.

Aurora tropea, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ "Un onore non piacerti"

Parlando d’amore, oggi, l’ex tronista è ancora single non avendo ancora trovato la persona giusta ma ammette di aver voglia di innamorarsi e, per ora, aspetta sperando di trovare la persona che gli faccia battere il cuore.