Gianluca De Matteis, ex Uomini e Donne/ “Con la morte di mio nonno ho capito che…”

Gianluca De Matteis, giovane fisioterapista romano, ha deciso di abbandonare Uomini e Donne prima del previsto e senza aver trovato l’amore. Intervistato da Il Giornale, Gianluca ha spiegato come è iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5: “Volevo mettermi alla prova con un’esperienza nuova, lontana da quelle alle quali sono abituato. In particolare, U&D mi ha sempre attratto perché mi incuriosisce molto vedere come nascono ed evolvono nel tempo le storie d’amore”. Uomini e Donne è stato il suo primo approccio in tv e all’inizio Gianluca temeva la presenza delle telecamere. Nella lunga chiacchierata con il quotidiano, il fisioterapista romano ha parlato anche delle corteggiatrici con cui è uscito. Con Camilla Pucciarelli, con cui “stava nascendo qualcosa”, le cose sono cambiate dopo quel famigerato messaggio; con Lucrezia Comanducci “si è creato quel triangolo tanto divertente con Armando”, ma quando lei lo ha accusato che gli piacesse fare il teatrino lui si è offeso. Gianluca ammette che Gabriella avrebbe potuto essere la sua scelta e non ha mai capito che cosa sia successo in lei per farle fare una repentina marcia indietro.

Gianluca De Matteis: ecco perché ho lasciato Uomini e Donne

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis è stato spesso in contrasto con Armando Incarnato: “Io e Armando siamo l’opposto l’uno dell’altro, ma ci sono delle cose che abbiamo in comune e che giustificano anche l’interesse per entrambi da parte di molte ragazze. E così siamo arrivati a una sorta di competizione costante, ma sempre costruttiva”, ha detto l’ex tronista. Per quanto riguarda gli altri “colleghi”, Sophie Codegoni e Davide Donadei, Gianluca ha detto: “Sono felice che sia per lei che per Davide sono diventato un punto di riferimento”. Al Giornale, Gianluca De Matteis ha spiegato di aver deciso di abbandonare il trono quando ha capito che non c’erano più ragazze che potessero interessargli: “Non so fingere e non voglio prendere in giro nessuna. Di me hanno detto che non fossi pronti a innamorarmi, ma non è vero, semplicemente non è mai scoccata la scintilla”. A convincerlo della sua scelta di lasciare il programma è stata anche la morte di suo nonno: “Mi ha fatto capire che non avevo voglia di cercare supporto in nessuna delle ragazze che ho conosciuto. Così ho capito che non ci poteva essere nessun trasporto forte”. Nei giorni scorsi l’ex tronista è finito al centro del gossip per aver sentito alcune corteggiatrici – tra cui Gabriella, Dalila e Priscilla – “ma in completa amicizia” e soprattutto per aver ammesso di aver avuto dei rapporti sessuali nell’ultimo mese: “All’interno del programma mi sono comportato benissimo, ma una volta fuori non devo rendere conto a nessuno“.



