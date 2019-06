GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA/ Elena Morali lo difende sui social (La Sai L’Ultima)

Gianluca Fubelli Scintilla torna in tv nella nuova edizione de “La Sai L’Ultima 2019” in partenza da venerdì 21 giugno in prima serata su Canale 5. L’attore e comico, volto noto di Colorado, ricoprirà il ruolo di capo squadra sfidandosi con Maurizio Battista, Biagio Izzo. Intanto in queste ore la fidanzata Elena Morali è tornata a parlare della loro storia d’amore e in particolare ha preso le difese del comico su Instagram. La ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha risposto ad una serie di domande dei suoi follower su Instagram, ma una più di tutte l’ha fatta davvero imbestialire. Un utente, infatti, le ha detto che è ingiusto che uno come Scintilla sia fidanzato con lei. La ragazza allora senza perder tempo ha immediatamente replicato dicendo: “Che tristezza sapere che esistono sottospecie di uomini come te, che giudicano ancora per l’aspetto fisico. Ti auguro di innamorarti di una donna di 180 kg ma con un grande cuore e un grande carattere. Ricordati che la bellezza passa, l’animo no”.

Scintilla: dai Turbolenti al Teatro

Scintilla come tutti i comici ha cominciato la sua gavetta nei villaggi vacanze. Durante un’intervista rilasciata al Giornale di Puglia, il comico ha raccontato la differenza tra villaggi vacanza e teatro sottolineando come sia più difficile strappare una risata a teatro: “ci sono aspettative diverse”. Il comico ha poi raccontato la sua esperienza fatta nei villaggi turistici “quelli che molti comici e animatori non capiscono tutto lo fa il contatto, almeno all’epoca che lo facevo io. Se sei bravo con la gente, se stai con loro, giochi e chiacchieri, ti vogliono bene immediatamente. Quindi ti permettono qualsiasi cosa, di fare lo sketch un miliardo di volte, sempre lo stesso sketch da villaggio, questa è una cosa che ti aiuta tanto. Quindi la maggior parte degli applausi sono per affetto e non perché fai veramente ridere. All’epoca dicevamo: “questo dovrebbe andare da Costanzo…”, questo era il massimo delle aspettative, il complimento che ti facevano”.

Gianluca Fubelli ‘Scintilla’: “ho una comicità semplice”

Dai villaggi turistici all’esperienza con i Turbolenti fino al grande successo in tv con Colorado. Dietro il successo di Gianluca Fubelli c’è sicuramente tanto impegno, costanza, ma anche altro come ha raccontato lo stesso comico. “Secondo me ho una comicità semplice, non faccio mai battute di alto livello anche nella vita” ha sottolineato Scintilla, che parlando della sua comicità ha detto: “trasmetto questa simpatia da animatore che fortunatamente mi è rimasta dentro forse anche perché non prendo mai comicamente una posizione. Piaccio, ma non a tutti, deve essere chiaro altrimenti sembra che sono Brignano, che ha dei numeri nei like e nei social, quindi piaccio ma non come pensi tu…”.



