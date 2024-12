E’ almeno dalla scorsa estate che il cuore di Gianluca Ginoble batte per una nuova fidanzata. Una fidanzata misteriosa, perché di lei non si sa praticamente nulla. Si è potuto giusto intravedere qualche scatto in lontananza in alcune foto postate dal cantate del Volo sul proprio account Instagram, nel periodo in cui – la scorsa estate – staccò la spina con una dolcissima fuga d’amore. Il tenore stava trascorrendo le proprie vacanze in Grecia in compagnia di questa ragazza, che successivamente ha confermato essere la sua fidanzata, pur senza sbilanciarsi o addentrarsi in altri aspetti più personali.

Michelle Bertolini, chi è la moglie di Ignazio Boschetto/ Il cantante: "Forse è presto per dirlo, ma..."

“Con la mia ex fidanzata Eleonora è finita. Le cose sono cambiate ed in questo momento sono molto felice e sto amando”, aveva dichiarato Gianluca Ginoble in una intervista a Verissimo, facendo capire chiaramente di aver chiuso un capitolo e di averne già aperto un altro.

Gianluca Ginoble, i fan esultano per la nuova fidanzata: è un amore che piace…

La precedente relazione era durata tre anni, qualcosa poi non ha funzionato e la storia si è arenata naturalmente. Nei pochi scatti in cui Gianluca Ginoble si mostra in compagnia della nuova fidanzata, invece, appare spensierato, sereno e travolto dalla passione per Claudia. Sarebbe questa il nome della presunta fidanzata, ma il condizionale è d’obbligo perché come dicevamo il cantante è rimasto molto abbottonato senza rivelare dettagli di alcun tipo.

Piero Barone ha una nuova fidanzata?/ Tutti i rumor: dal presunto flirt con Elisabetta Gregoraci a...

I fan, ad ogni modo, esultano perché sono felici del fatto che il proprio beniamino abbia ritrovato l’amore. Un regalo perfetto da trovare sotto l’albero di natale, anche se la storia d’amore tra il cantante e la misteriosa ragazza è iniziata diversi mesi fa. “Finalmente! Non ti nascondere. Non nascondere il tuo amore per lei. Urlalo, vivilo e fregatene del resto del mondo! Auguri!”, uno dei tanti bei messaggi scritti da un fan sui social.