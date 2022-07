Gianluca Ginoble (Il Volo) ed Eleonora Venturini Storaro/ A Taormina: baci e massaggi

Gianluca Ginoble a Taromina con Eleonora Venturini Storaro

Gianluca Ginoble si gode un po’ di relax tra una data e l’altra del tour estivo de Il Volo, a Taormina in compagnia della fidanzata Eleonora Venturini Storaro. Sull’ultimo numero di Nuovo Tv appaiono alcune foto della coppia insieme in spiaggia: tra baci e massaggi. Lo scorso novembre Gianluca Ginoble aveva ufficializzato la sua storia con Eleonora con un post sui social: “E alla fine ho incontrato te…”. Poco prima nel salotto di Silvia Toffanin il cantante aveva rivelato: “Sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre”. Eeonora Venturini Storaro ha studiato alla Sapienza di Roma Scienze della Moda e del Costume e attualmente studia Fashion Design all’Isitituo Marangoni di Milano. La giovane 27enne è la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia, vincitore di tre premi Oscar, per “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”.

Il Volo/ “Incontro con Papa Francesco il più profondo, serviva una figura così…”

Gianluca Ginoble e Il Volo in tour

Questa estate Il Volo è in giro per tutta Italia con il tour “Il Volo live in concert”, iniziato lo scorso 3 giugno all’Arena di Verona. Un tour che unisce i classici del trio, raccolti nell’album “10 Years”, e i nuovi brani dell’ultimo disco “Il Volo sings Morricone” dedicato al Maestro scomparso a luglio 2020. Le prossime date sono: il 21 luglio in Piazza Grande a Palmanova, il 24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (in provincia di Lucca), il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (in provincia di Brindisi), il 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento, il 2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia e il 3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza. Seguiranno alcune date nei palazzetti a dicembre 2022.

LEGGI ANCHE:

Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Facemmo qualche gaffe e Ennio Morricone disse...Il Volo, tributo a Ennio Morricone/ Anticipazioni e diretta streaming: omaggio al Maestro (replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA