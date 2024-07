Gianluca Grignani choc: “A 10 anni hanno cercato di violentarmi”/ “Non ho denunciato, ora deve stare attento”

Gianluca Grignani: “Un ragazzo di 18 anni ha tentato di violentarmi quando avevo 10 anni”

Gianluca Grignani è stato ospite dell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, durante il quale ha rivelato aspetti inediti della sua vita oltre che molto delicati. Si tratta di aneddoti che il celebre cantante ha raccontato anche nel suo secondo libro, Residui di Rock n’ Roll, e uno di questi riguarda un tentativo di violenza subito quando aveva 10 anni da un ragazzo di 18.

“Ha cercato di violentarmi, ne parlo ora perché non è stata fatta una denuncia allora, erroneamente. Lui non è riuscito a fare quello che avrebbe voluto”, ha esordito Grignani nel corso dell’intervista. Il cantante ha quindi svelato che era il 1982 quando si trovava in Valtellina per un corso di tennis e proprio qui, per un errore, è finito nella camere di un ragazzo di 18 anni che ha tentato di molestarlo.

Gianluca Grignani: “La molestia? Non ho denunciato, ma ora…”

“Ho preferito raccontare questa storia perché non era stata detta. – ha spiegato Grignani, mettendo in guardia il molestatore – Quella persona lì deve stare molto attenta, e se non lo ha fatto allora, lo dovrà fare adesso. È proprio una minaccia questa qui“. In effetti il cantante ha ricordato di aver accennato al drammatico fatto già nel 2021 ma che allora la cosa non ebbe particolare risonanza: “L’avevo detto anche prima, ma sembrava che a nessuno interessasse questa cosa. Ora che caga*o me, gli interessa ciò che è giusto e ciò che gli deve interessare”.

Nel corso della lunga chiacchierata, Grignani ha anche ricordato un aneddoto sugli inizi del suo successo: “La cosa divertente erano i discografici che erano convinti che non avrei mai combinato niente, nonostante il disco ‘La mia storia tra le dita’ vendette 60.000 copie prima ancora che la gente mi vedesse, nessuno mi aveva mai visto.”











