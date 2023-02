Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”/ Testo canzone commuove il pubblico di Sanremo 2023

Gianluca Grignani a Sanremo 2023 con “Quando ti manca il fiato”

Gianluca Grignani è tornato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Quando ti manca il fiato”. Ne è passato di tempo dal ’95, quando il cantante esordiva sul palco dell’Ariston per la prima volta con “Destinazione Paradiso”, questa è la settima volta che Grignani si esibisce al festival. In apertura dell’incontro con la stampa a poche ore dalla sua prima esibizione, di martedì 7 febbraio, Grignani ha raccontato di cosa parla il suo brano:

Significato Testo "Quando ti manca il fiato" Gianluca Grignani/ Analisi frasi (Sanremo 2023)

“Questo testo mi mette di fronte a me stesso, in un momento in cui ci facciamo una domanda si crea un dubbio, questa canzone non ha una morale ma è un modo per reagire. Cerco di preservare la mia emotività per stasera, ho espresso un decimo delle mie potenzialità, di quello che potevo dare nella mia carriera, confido in un Sanremo sincero, mi ritengo solo fortunato”. Per il cantautore intitolare il suo pezzo “Ciao Papà” sarebbe stato troppo leggero, la risposta del musicista è stata invece una forte reazione.

Francesca Dall’Olio, ex moglie e figli Gianluca Grignani/ "E' il ricordo di un amore"

Gianluca Grignani: la prima serata a Sanremo 2023

Gianluca Grignani aveva detto che questo brano di Sanremo 2023 dedicato al padre,“Quando ti manca il fiato”, lo faceva cantare soffrendo. E così è stato. Sul palco del Teatro Ariston l’emotività è arrivata alle stelle, mentre la voce è venuta meno. L’esecuzione non è stata precisissima, ma il brano ha delle belle sonorità blues e il testo – emotivamente intenso – ha commosso il pubblico: “Ma il testo della canzone di Grignani è bellissimo”, “Miglior pezzo a Grignani, per distacco. Un pugno allo stomaco scritto benissimo e musicato in maniera capace” e “Dite quello che volete su Grignani, ma il pezzo ha un testo splendido ed è difficilissimo da cantare perché privo di una melodia ruffiana sanremese”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo la sua esibizione. Al termine della prima serata – dopo le prime 14 esibizioni – Gianluca Grignani si è classificato decimo.

GIANLUCA GRIGNANI CON "QUANDO TI MANCA IL FIATO" A SANREMO 2023/ Buon sound, ma...

Video: la prima esibizione di Gianluca Grignani a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA