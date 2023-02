Gianluca Grignani fa uso e abuso di alcol?/ La verità: “Belen lo sa benissimo…”

Sanremo 2023, Gianluca Grignani svela la sua verità oltre il pregiudizio: l’intervento a Le iene del rocker di Milano

Ben oltre la mancata vittoria di Sanremo 2023, con le accuse a suo carico tra cui quella di uso e abuso di alcol da pre-esibizione, Gianluca Grignani può dirsi un grande protagonista del Festival appena concluso. Il cantautore originario di Milano ha appassionato il grande pubblico del 73esimo Festival della Canzone condotto e diretto da Amadeus, concorrendo per il titolo della canzone italiana con il nuovo singolo Quando ti manca il fiato, una ballata pop rock autobiografica. L’opera parla a prima firma per lui dell’abbandono che subiva dal padre naturale quando era giovanissimo.

GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023/ Il testo commuove: "Si è rimesso in gioco"

Un accadimento che ha segnato nel profondo la vita del cantautore milanese. La presentazione del brano festivaliero, registratasi al Teatro Ariston per l’evento targato Sanremo 2023, suggella il grande ritorno di Grignani al Festival della canzone, dove esordiva nel 1995 nel circuito Giovani proposte con Destinazione paradiso. Un pezzo diventato poi un cult del suo cantautorato, non solo in Italia ma di risonanza internazionale. E, sulla scia dell’accusa affibbiatagli negli ultimi anni, quella che lo taccia di fare uso e abuso di alcolici, in particolare prima di un’esibizione come quella che lo ha chiamato a Sanremo 2023, in un intervento a Le iene il rocker di Milano spegne il pregiudizio, anche a margine della sua esperienza festivaliera. Un anno fa, a Sanremo 2022 Gianluca Grignani diventava ospite alla gara nella gara sanremese, la gara cover, chiamato nel duetto cover fortemente voluto da Irama.

QUANDO TI MANCA IL FIATO TESTO COMPLETO CANZONE GRIGNANI SANREMO 2023/ Dedica al papà

A margine di quelle circostanze, anche da parte del fandom gli si attribuiva un uso spasmodico dell’alcol, si parlava di “follia alcolica”: “Tutti che cercano di fare i pazzi, visionari a Sanremo con esibizioni studiate al millimetro. Poi arriva Grignani bello come il sole con la sua follia alcolica“, era il grido mediatico di un fan del cantautore, come ripreso da Biccy. L’accusa generale, di una tendenza alla dipendenza dall’alcol, nel caso di Grignani si ripete anche rispetto all’esperienza festivaliera appena conclusa, in particolare tra gli annessi commenti rilasciati dagli utenti via social.

Elba, chi è la mamma di Gianluca Grignani/ "Mi ha cresciuto in modo freddo, senza carezze"

Le dichiarazioni di Gianluca Grignani, in replica all’accusa

Ma nel suo intervento rivelatorio a Le iene, Gianluca Grignani smentisce ogni malelingua. “Ragazzi io sono astemio, sappiatelo! Mi è capitato, non posso dire dove, di essere ubriaco. Ma mi basta pochissimo, devo stare proprio attento. – esordisce nel suo intervento, il cantautore della ballad più intimista di Sanremo 2023, Quando ti manca il fiato –. A volte lo faccio apposta perché mi basta poco. Se voi spendete tanto, io spendo poco per ubriacarmi ma in realtà adesso sono astemio! Belen (il rocker allude a Belen Rodriguez, conduttrice de Le iene, ndr) lo sa, ci siamo visti, lo sa benissimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA