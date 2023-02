Gianluca Grignani ferma esibizione a Sanremo “Scusate l’errore”/ Tira una frecciata a Blanco

Non è il fiato a mancare a Gianluca Grignani quando canta nella terza serata del Festival di Sanremo 2023 la sua canzone “Quando ti manca il fiato”. Problemi tecnici per il cantante, che ha deciso di interrompere la sua esibizione all’improvviso. Effettivamente ad un certo punto si è capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, infatti l’artista si è subito fermato, mentre l’orchestra continuava a suonare la sua canzone.

«Scusate, scusate!», ha ripetuto per diverse volte Gianluca Grignani nella speranza che la musica si fermasse subito. «Sono diventato grande e ho imparato come si fa, scusate…», ha provato a spiegare. Il pubblico dell’Ariston, consapevole della difficoltà del momento, lo ha ricoperto di applausi per non fargli mancare l’affetto. Poi ha spiegato cos’è successo prima che entrasse Amadeus…

Cos’è successo a Gianluca Grignani: “Colpa mia, perché…”

«Colpa mia che ho chiesto di farmi abbassare un po’ troppo la voce prima di salire sul palco all’ottimo fonico di palco, quindi la voce non era più presente», ha spiegato Gianluca Grignani. «A 50 anni ho imparato come si fa a fare queste cose, a 20 anni non l’avrei saputo fare». Amadeus è intervenuto spiegando che sono cose che possono capitare, trattandosi di un evento in diretta, mentre Gianluca Grignani continuava a chiedere scusa per l’errore, ricoperto dagli applausi del pubblico del Festival di Sanremo 2023 che così lo ha incoraggiato per ripetere la sua performance.

