Gianluca Grignani, matrimonio finito con la moglie Francesca?/ Lei gli dice addio…

Gianluca Grignani sarebbe tornato single. Secondo quanto fa sapere Dagospia, il matrimonio del cantautore sarebbe finito dopo 17 anni e quattro figli. Secondo le indiscrezioni che circolano, a decidere di chiudere una storia così importante sarebbe stata la moglie Francesca con cui Grignani è convolato a nozze nel 2003. Quello tra la moglie e il cantautore è stato un amore grande e importante che ha portante alla nascita di Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. I motivi che avrebbero portato alla separazione non sarebbero ancora noti. Grignani e Francesca hanno sempre vissuto il loro rapporto lontano delle luci dei riflettori. Lei, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come fotografa. Anche sui social, Grignani pubblica solo foto e video del suo lavoro a cui si sta dedicando intensamente.

GIANLUCA GRIGNANI E LA MOGLIE FRANCESCA, SOLO UNA CRISI PASSEGGERA?

Tra Gianluca Grignani e la moglie Francesca, il matrimonio sarebbe finito. Il condizionale è d’obbligo perchè, al momento, non ci sono conferme sulla rottura tra il cantautore e la donna che lo ha reso padre per ben quattro volte. La crisi tra i due, tuttavia, sarebbe scoppiata all’inizio del 2020. Dal profilo social di Grignani non arriva alcun indizio. L’artista, infatti, si sta dedicando completamente al suo lavoro. Dopo aver pubblicato Non dirò il tuo nome, canzone dedicata alla donna che avrebbe dovuto sposare prima di Francesca, Grignani ha da tempo annunciato l’uscita di un nuovo, triplo album. Il gossip sulla fine del suo matrimonio, dunque, si confermerà vero o sarà presto smentito? In attesa di saperne di più, proprio alla moglie francesca, Grignani ha dedicato alcune canzoni come Francy e Sei Unica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA