Gianluca Grignani “Oggi sono vergine”/ Dopo l’addio a Francesca Dall’Olio…

Gianluca Grignani si racconta a Seconda Vita: l’intervista

Reduce dall’emozionante duetto sulle note de La mia storia tra le dita registrato con Irama a Sanremo 2022, Gianluca Grignani torna a raccontarsi in un’intervista concessa a Seconda vita, programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. Per l’occasione, dopo la categorica smentita della tanto vociferata lite tra il rocker e l’ex Amici nel backstage del Festival, Grignani si è espresso sulla sua partecipazione alla kermesse ligure: “Se mi sono emozionato a Sanremo? Non mi sono neanche emozionato lì per lì, l’ho capito dopo”. Ma come si definirebbe l’artista in quanto uomo, una volta raggiunto il mezzo secolo di età? ” Sono un po’ esistenzialista, credo ancora nell’avere un’idea”, fa sapere il cantautore di Milano.

Francesca Dall'Olio, ex moglie Gianluca Grignani/ Lui: "l’ho solo e sempre amata"

Gianluca Grignani può dirsi la definizione in carne ed ossa di “genio e sregolatezza”; ha rivoluzionato la storia del cantautorato made in Italy non solo con i suoi versi profondi e controversi, ma anche dando nuovi suoni alla musica da esperto polistrumentista oltre che da cantautore, ispirando così diverse generazioni di artisti. Oggi, però, la musica vive un profondo periodo di crisi, a detta di Grignani: “La musica oggi è in difficoltà. Dopo Gesù Cristo e i Beatles è arrivato il computer. E la musica è tornata indietro, al Medioevo”.

Gianluca Grignani, la tossicodipendenza/ "E' stata una stronzat*, un errore tremendo"

Gianluca Grignani “vergine”: le dichiarazioni tra musica e amore

Reduce dalla rottura con la moglie storica, con cui ha avuto 4 figli, Gianluca Grignani di sé non nasconde di sentirsi oggi più che mai “puro”: “Oggi sono vergine in un certo senso, devo essere perfettamente puro con me stesso. E oggi lo sono, come non mai”. Spesso l’occhio pubblico ha definito la sua vita in bilico e lui stesso ammette di sentirsi motivato dalle situazioni sfavorevoli: “Io mi muovo solo quando sono spalle al muro, devo essere motivato, in bilico”. Come la pandemia di Coronavirus, che seppur penalizzando molto il mondo dello spettacolo con le sue restrizioni anti-virus, non ha intaccato in alcun modo la voglia del cantautore di fare musica e soprattutto di esibirsi sul palco: “Quella ora è casa mia, ma non è stato sempre così. Prima non ero me stesso e volevo scappare dal palco“.

Gianluca Grignani "Fiorello? Mi aveva provocato nel backstage"/ Cosa successe al Festivalbar '95?

Durante il primo lockdown disposto dal Governo in Italia per la prevenzione dei contagi da Covid-19, Gianluca Grignani ha avuto dei “problemi”, in quanto non è riuscito a vivere bene la fase di chiusura generale in Italia. Nell’ultimo periodo è stato al centro del gossip per la rottura con Francesca Dall’Olio, sopraggiunta per motivi ignoti nel gossip e dopo 17 anni di amore tra i due storici consorti, che quindi oggi l’artista abbia un nuovo amore? Da uomo fedele, Gianluca Grignani ammette: “no…C’è solo la musica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA