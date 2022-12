Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato é la canzone di Sanremo 2023/ Web in tilt

Sanremo 2023, Gianluca Grignani annuncia il titolo della canzone in gara

Mentre sale l’attesa generale per il via al Festival di Sanremo 2023, tra i primi 22 concorrenti sanremesi Big, Gianluca Grignani é al centro dell’attenzione mediatica per la sua apparizione alla finale di Sanremo Giovani. In occasione della serata-evento, che decreta i 6 artisti vincitori di Sanremo Giovani, che si aggiungono ai primi 22, tra i 28 concorrenti sanremesi previsti al Festival, presenzia sul palco Gianluca Grignani, per l’annuncio del titolo della sua canzone sanremese, e non si fanno attendere tra le annesse reazioni più disparate.

Il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, annuncia il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo dicendosi del tutto entusiasta per il nuovo debutto TV del rocker di Milano. Il cantautore di Sogni infranti, per la gioia dei fedeli supporter, si presenta alla finale di Sanremo Giovani in una forma fisica perfetta, motivato a dare il massimo di sé sul palco del Teatro Ariston e anticipando che: “La canzone parla di una storia particolare”. E non mancano, com’era prevedibile che accadesse, le reazioni social dei telespettatori attivi via social, perlopiù entusiaste.

Le reazioni del web al nuovo debutto TV di Gianluca Grignani

“Ma che bello vederti di nuovo su quel palco, Gianlu! spacca tutto ” , si legge tra i vari commenti social che emergono sul debutto di Gianluca Grignani nella competizione di Sanremo 2023. “Gianluca questa sera, quando hai presentato il titolo della tua canzone di Sanremo, eri bellissimo…noi saremo accanto a te sempre”, si legge poi tra gli altri commenti del fandom del rocker, e poi ancora: “Grande Gian, appena sei entrato il fiato è mancato a me”. E quest’ultimo, tra i commenti più aggreganti sul nuovo debutto musicale del rocker di Milano, fa riferimento al titolo della canzone che vede in gara a Sanremo 2023, Gianluca Grignani. Il titolo della canzone sanremese scelta dalla commissione del Festival, in nome e per conto della partecipazione a Sanremo 2023 di Gianluca Grignani, é Quando ti manca il fiato.

Quest’ultimo può già dirsi uno dei titoli, tra le canzoni di Sanremo 2023, favoriti alla vittoria del Festival, così come emerge dalle interazioni di consenso web che il cantautore milanese ora raccoglie via social.











