Gianluca Grignani/ “Sono tutt’uno con la mia musica” (Io e te di notte)

Gianluca Grignani torna ospite in tv a “Io e te di notte” di Pierluigi Diaco a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Tu che ne sai di me” che anticipa un nuovo importante progetto discografico. A distanza di diversi anni, infatti. il cantante de La Fabbrica di Plastica ha deciso di rompere il silenzio con un progetto che si preannuncia davvero unico nel suo genere. Si tratta di “Verde smeraldo”, un concept album suddiviso in tre capitoli che l’artista ha raccontato così: “cerco di fare di me ciò che ho sempre voluto fare”. Conosciuto dal grande pubblico per successi del calibro di “Falcò a metà”, “La mia storia tra le dita” e “Destinazione Paradiso”, Grignani precisa: “libertà artistica acquisita la devo solo a me stesso”. Una libertà che però non si discosta troppo dal Grignani del passato: “non sono un nuovo Gianluca ma oggi sono tutt’uno con la mia musica, come quando a 14 anni guardai la chitarra nell’armadio e mi dissi ‘vai e buttati'”.

Gianluca Grignani, Tu che ne sai di me: “è l’apertura di un discorso artistico”

“Tu che ne sai di me” è il titolo del nuovo singolo di Gianluca Grignani. Un progetto che l’artista ha raccontato così: “questo è il primo brano di un progetto che mi ha visto due anni a scrivere e a produrre e rappresenta l’apertura di un ‘discorso’ artistico molto più ampio. ‘Tu che ne sai di me’ è una presa di coscienza, è come passare il testimone a se stessi…un momento che si ripete durante la vita, a diverse età e in diverse circostanze, ma che tutti prima o poi devono affrontare. Ho lavorato molto sulla produzione di questo primo singolo, ci tenevo che diventasse quello che poi è diventato, anche perché è la canzone del ritorno, è il brano della mia indipendenza, è il pezzo in cui credo e spero molti si riconosceranno”. Il cantante ha inoltre parlato anche degli eventi di cronaca che l’hanno visto protagonista nel 2014 quando è stato fermato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale: “sono finito sui giornali mio malgrado, ma oggi so che non c’è niente che la respirazione yogica non risolva”.

Gianluca Grignani nuovo album: “ho scritto più di 60 canzoni”

Gianluca Grignani non sarà in gara a Sanremo 2020. Il futuro del cantautore però è la musica visto che questo 2020 segnare il suo ritorno sul panorama musicale con il disco “Verde Smeraldo” apripista di un importante progetto discografico: “saranno tre nuovi album, una sorta di lungo concept. Il titolo l’ho pensato stamattina, è legato alla mia infanzia, ho scritto più di 60 canzoni”. Non solo, Grignani ha anche anticipato che sarà impegnato in un lungo tour: “sarà acustico ed previsto nel 2020. Più o meno sei date. Durante Sanremo invece uscirà il vinile di ‘Destinazione paradiso’, presentato proprio sul palco del festival 25 anni fa”.



