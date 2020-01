GIANLUCA IMPASTATO CONTRO GRANDE FRATELLO VIP/ “Zequila non ha bestemmiato…e io?”

Un Gianluca Impastato in vena di polemica contro il Grande Fratello Vip 4, intervenuto per scagionare Antonio Zequila dall’accusa di aver pronunciato una bestemmia mentre si trovava all’interno della Casa. Un tema che riguarda da vicino Impastato, che proprio per questo motivo subì la squalifica dal reality di Canale 5 due anni fa. Il comico di Colorado, che ha sempre negato di aver pronunciato la bestemmia che gli veniva imputata dal programma, sottolineando di aver utilizzato quella imprecazione durante un’imitazione dell’amico Diego Abatantuono, è intervenuto sotto il comunicato pubblicato su Twitter con cui il Grande Fratello Vip 4 scagionava Zequila: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.

GIANLUCA IMPASTATO CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP

La replica di Gianluca Impastato non si è fatta attendere, a conferma di come a due anni di distanza quella eliminazione, soprattutto con quelle modalità, rappresenti ancora oggi per il comico una ferita aperta: “Invece le verifiche sulla mia chi le ha fatte, un audioleso?”. Come si può evincere da questo commento, nel mirino di Impastato non c’è Antonio Zequila, quanto il programma che ha deciso di estrometterlo dalla competizione a suo dire senza motivo. Che questo sia il pensiero di Impastato lo si evince chiaramente anche dalla risposta data ad un utente che gli ha scritto: “Sai che io non ho ancora capito perché ti hanno sbattuto fuori in quell’edizione?!”. Questa la replica di Impastato: “Non lo so nemmeno io”. Stando ai like ottenuti dal cinguettio sui social, la maggior parte degli utenti pensa che con Zequila e Impastato siano stati utilizzati due pesi e due misure.

