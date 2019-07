GIANLUCA MASTELLI/ “Lucia Bramieri mi ha lasciato dopo aver fatto l’amore con me”

Gianluca Mastelli non si dà pace dopo la rottura di Lucia Bramieri, l’ex concorrente del Grande Fratello che ha posto fine alla loro relazione. Intervistato dal settimanale “Nuovo”, l’ex partecipante di Uomini e Donne dice la sua, sostenendo che la Bramieri lo abbia lasciato quando ha capito che lui non era il tipo da farsi trattare “come un giocattolo”. Mastelli racconta però un dettaglio inedito relativo alle modalità della rottura:”Era il 2 giugno. Abbiamo fatto l’amore, lei è andata in bagno a truccarsi e ha pubblicato un video sui social in cui diceva che mi mollava. E’ tornata in camera e me l’ha comunicato. Sono rimasto senza parole. Poi lei ha aggiunto che la motivazione l’avrei appresa guardando il video, cosa che non ho fatto. Il tempo di riprendermi e me ne sono andato. Sono sconvolto”.

GIANLUCA MASTELLI ATTACCA LUCIA BRAMIERI

Dunque una rottura inattesa, almeno stando alle parole di Gianluca Mastelli, quella decisa dia Lucia Bramieri. Intervistato da “Nuovo”, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha lanciato una stoccata: “Non ha difeso il nostro amore come ha fatto con il Telegatto di Gino Bramieri al Gf. E questo non glielo perdonerò mai”. Secondo Mastelli, la Bramieri è “in cerca di ulteriore visibilità e non di valori veri, come l’amore. Così mi spiego anche l’uscita con Simone Coccia Colaiuta. Sta per pubblicare un disco e magari temeva che io potessi rubarle la scena”. Mastelli racconta di alcuni episodi controversi, di alcune tensioni passate, delle mancanze di Lucia, che a suo dire non si sarebbe preoccupata di lui neanche dopo una delicata operazione all’occhio. Stando a Gianluca, però, Lucia Bramieri avrebbe avuto qualche ripensamento:”Mi ha chiamato qualche giorno fa e mi ha detto che era confusa in merito alla decisione che aveva preso. Ma io non ne voglio più sapere”.

