Gianluca Scamacca Angela Nasti stanno insieme?/ “Tradito fidanzata Flaminia Appolloni con ex Uomini e Donne”

Uomini e Donne, Angela Nasti si è fidanzata con Gianluca Scamacca? Gossip impazza

L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti e Gianluca Scamacca stanno insieme? Secondo il gossip degli ultimi giorni sembrerebbe proprio che ci sia un flirt in corso tra l’influencer ed il calciatore della Nazionale reduce dal flop agli europei. Stando a quanto riportano la pagina VeryInutilyPeople e l’esperta di gossip Deianira Marzano i due, insieme ad altri amici, di stanno godendo una splendida vacanza a Ibiza dove non mancano abbraccia e baci. Nel dettaglio è la pagina di gossip a lanciare lo scoop tramite il proprio profilo Instagram ufficiale: “New coppia, Gianluca Scamacca e Angela Nasti. Stanno a Ibiza in quattro lei, Scamacca, Andrea Maestrelli e la fidanzata. Sono stati anche a Napoli in questi giorni insieme.” A fargli eco poi è intervenuta sui social anche Deianira: “Si, stanno insieme a sono una bellissima coppia. Confermo.”

Gianluca Scamacca è il nuovo fidanzato di Chiara Nasti? Per ora i due non solo non commentano i rumor ma fanno di tutto per nascondere il loro legame. Del resto il calciatore è legato da un paio di anni a Flaminia Appolloni. Nell’ultimo periodo si mormorava che i due fossero in piena crisi soprattutto a causa dei continui tradimenti di lui. Ed adesso ad aggiungere pepe è al gossip è intervenuto anche Alessandro Rosica, meglio noto come l’InvestigatoreWeb che si è scagliato contro il calciatore rivelando: “Che Scamacca tradisse la sua fidanzata da anni era risaputo a tutti. Questa volta mentre c’era un piccolo velo di crisi, l’attaccante della nazionale ha pensato bene di volare in incognito a Ibiza con Angela Nasti. Per lei l’ennesimo calciatore e amico dei suoi ex calciatori. Vi confermo che si nascondono, hanno chiesto a chiunque di eliminare le foto o di non essere proprio fotografati insieme. Ieri Angela ha rimosso anche il mio commento dove dicevo in anteprima della nuova Liaison tra i due. Insomma per Scamacca un altro flop dopo gli europei… una vera donna invece è la sua ex Flaminia, che dopo tutta la 💩 che ha passato è rimasta in silenzio.”

Gianluca Scamacca ha tradito la sua fidanzata Flaminia Appolloni con Angela Nasti?

Angela Nasti è nota soprattutto per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne nel 2019, 25 anni, influencer dopo una breve relazione con Pierluigi Gollini ed in seguito ha avuto un presunto flirt, mai confermato dai diretti interessati, con il calciatore di Serie A Riccardo Sottil. Adesso, sembrerebbe proprio che Angela Nasti è fidanzata con Gianluca Scamacca ma quest’ultimo fino a pochi giorni fa si professava innamorato della sua fidanzata Flaminia Appolloni. Tuttavia stando a quanto riporta Alessandro Rosica il calciatore ha più volte tradito la sua ragazzo durante la loro relazione e l’ultima fiamma in ordine di tempo è l’ex tronista. Insomma i due stanno insieme? Secondo fonti attendibili si, ma entrambi preferiscono per il momento mantenere la loro relazione segreta.

