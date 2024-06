Flaminia Appolloni, fidanzata Scamacca/ Dal presunto tradimento al ritorno di fiamma: “Sei il mio campione”

Sembra proseguire a gonfie vele la storia d’amore tra l’attaccante azzurro Gianluca Scamacca e la sua fidanzata Flaminia. Questo malgrado le tante voci, circolate nei mesi scorsi, sul presunto tradimento che l’attaccante avrebbe rifilato ai danni della compagna. Il condizionale è d’obbligo dato che le voci non sono mai state confermate dalla coppia, mentre per Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, Flaminia e Gianluca erano arrivati a lasciarsi. Ci riferiamo a circa sei-sette mesi fa, quando sul portale del re dei paparazzi circolava, in vendita, il video del presunto tradimento.

Tra le prime a completare l’acquisto fu proprio la Apolloni, che poco dopo cancellò tutte le foto in compagnia di Scamacca. Evidentemente, poi, è tornato il sereno tra l’attaccante e la sua dolce metà, dato che sono stati rivisti felici e contenti l’uno al fianco dell’altro. Ora che Gianluca è impegnato agli Europei, Flaminia fa di tutto per non far mancare il suo apporto alla punta.

Gianluca Scamacca, la dolce dedica della fidanzata per gli Europei: “Sei il mio campione”

Il calcio, tuttavia, non dev’essere uno dei primari interessi della fidanzata di Scamacca, che non ha seguito dal vivo tutte le partite della nazionale. Contro l’Albania, ad esempio, ha lasciato vuoto il suo posto in tribuna per assistere invece al concerto del suo beniamino musicale Geolier.

Un’assenza che non è da intendersi allarmante, dato che tra gli ultimi messaggi lanciati dalla Apolloni ce n’è uno dedicato al suo campione, con una dedica tenerissima. “Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto”, la dedica della fidanzata. E la risposta, inequivocabile, del giocatore dell’Atalanta non lascia spazio ad interpretazioni: “Ti amo”.

