Gianluca Tornese, lite con Manuel Amati/ “Dice cazz*te solo per intromettersi”

Scoppia la lite tra Gianluca Tornese e il nuovo arrivato Manuel Amati a La pupa e il secchione 2021. Si parla di votazioni finali che toccheranno a Luca Marini, contro il quale si sono inizialmente tutti scagliati ma che, in prossimità della ‘nomination’, viene riempito di attenzioni. Gianluca, allora, accusa tutti di essere falsi: “Non sopporto la falsità, non sopporto le persone viscide. Mi fanno letteralmente schifo.” e aggiunge “Siete tutti dei parac*li!” Manuel si sente allora chiamato in causa: “Ma cosa c’entro io?” Gianluca perde immediatamente la pazienza e lo attacca: “Ma che parli tu? Chi sta parlando di te? Non sei neanche in gara e parli!” “Ma faccio parte del gruppo!” ammette lui, ma i toni continuano ad alzarsi, alimentando una furiosa lite.

Scontro tra Gianluca e Manuel a La pupa e il secchione 2021

D’altronde le tensioni tra i due hanno avuto inizio sin dall’arrivo di Manuel in villa. “Io penso che Matteo e Gianluca hanno paura già dall’inizio di me, che io rubo loro la scena.” ha infatti dichiarato il nuovo arrivato. Gianluca, però, ha spiegato com’è che è nata questa antipatia: “Manuel cerca troppo lo scontro, il contatto, vuole stare al centro dell’attenzione. Anche se deve dire una cazz*ta per intromettersi lo fa. Io gli ho fatto una domanda precisa, chiedendogli se dovesse rubare una nostra secchiona. Lui mi ha risposto in modo molto spavaldo.” ha concluso.



