Manuel Amati, chi è?/ A La pupa e il secchione 2021 un panettiere e spogliarellista..

Manuel Amati è il nuovo pupo dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione 2021. Nel corso della terza puntata, Andrea Pucci, lontano dagli occhi degli altri concorrenti, incontrerà Manuel a cui consegnerà un biglietto che il pupo consegnerà a Pisano il quale annuncerà la novità ai suoi compagni d’avventura. “Sono contentissimo di questa nuova avventura”, dirà Manuel ad Andrea Pucci che spiegherà come presentarsi agli altri pupi, alle secchione, alle pupe e ai secchioni. “Questo è il nuovo pupo. Si chiama Manuel e starà con noi”, annuncerà Pisano ai suoi compagni che non nasconderanno il loro entusiasmo per l’arrivo di Manuel anche se i pupi Gianluca e Matteo mostreranno qualche perplessità. Ma chi è Manuel? Cosa fa nella vita? Riuscirà ad integrarsi nel gruppo? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Manuel Amati, il nuovo pupo de La pupa e il secchione e viceversa 2021

Manuel Amati ha 25 anni e arriva da Brindisi. La sua avventura nella villa dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione comincerà questa sera. Palestrato, con i muscoli e con un fisico che non passa inosservato, Manuel è un panettiere di giorno e uno scatenato spogliarellista di notte. Molto corteggiato e amante del ballo, ha nel ritmo caraibico la sua arma di seduzione con cui fa strage di cuori. Single per scelta, Manuel ha avuto in passato tantissime donne. Fiero delle sue origini pugliesi e del suo dialetto, è pronto a lanciare la sfida agli altri pupi Gianluca e Matteo che non nasconderanno la paura di perdere le loro secchione. Manuel, dunque, farà breccia sul cuore delle secchione o conquisterà le attenzioni delle pupe? Lo scopriremo nel corso della terza puntata.



