Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avranno una bambina/ Fumata rosa dall’elicottero!

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca stanno per avere una bambina. Sarà una femminuccia la prima figlia del dj e star del web, come la coppia ha tenuto ad annunciare (in modo sicuramente spettacolare) sui social. Niente classici palloncini per l’imprenditore e la modella, che hanno deciso di svelare il sesso del loro primo figlio addirittura con un elicottero! La coppia ha pubblicato sui social un breve video accompagnato dalla didascalia: “Siamo felici di condividere con voi il momento della rivelazione del sesso del nostro bambino”. Nel filmato, Gianluca e Sharon si tengono per mano e al loro fianco c’era il loro cagnolino. Ecco allora comparire un elicottero che dal cielo lascia cadere una polvere del colore che indica il sesso del bebè. Ecco allora che dal cielo arriva una fumata rosa ad annunciare che il bebè è una bambina!

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca presto genitori di una bambina

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avranno una femminuccia. Nel video si abbracciano felici mentre la modella scoppia in lacrime. “Ti aspettiamo piccola principessa, mamma e papà”, hanno insieme scritto. La compagna di Vacchi è oggi al quinto mese di gravidanza. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’imprenditore ha confessato che avere un figlio non era in programma: “Per essere sincero, non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felici!”. È poi tornato a parlare della gravidanza al Corriere.it, dichiarando: “A novembre divento papà: mia figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.





