Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno da poco commosso tutti i fan dando pubblicamente la notizia della gravidanza. Ebbene sì, diventeranno genitori dopo anni di amore sbocciato nella casa del Grande Fratello. La loro estate, l’ultima in due, è piena di divertimento in quel di Porto Cervo, dove insieme all’amico Gianluca Vacchi e famiglia, si godono il mese di agosto. La coppia ha da qualche giorno pubblicato un dolce video su Instagram in cui mostra il momento della scoperta di diventare genitori, con un “hype” dei fan pazzesco.

E adesso eccoli in Sardegna, una delle mete preferite per i VIP, che ogni anno si incontrano a Porto Cervo e in Costa Smeralda. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si divertono in barca, con Giulia Salemi che mostra un pancino appena accennato, vestita con un bikini bianco molto sexy. Pierpaolo, intanto, si gode qualche tuffo senza mai perdere di vista la futura mamma, anzi, la sua “metà”, come lui stesso ha voluto definirla sui social. Ed è così che tramite gli scatti di Chi lo vediamo mentre la aiuta a scendere dalla barca dandole la mano, per farla nuotare nel mare blu.

I due sono più innamorati che mai, e lo dimostrano le infinite dediche che si scrivono a vicenda, come quella di Giulia Salemi nel giorno del compleanno del compagno. “Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero”, gli scrive: “sei il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita”. Parole che dicono tutto e che hanno scatenato i fan, i quali li hanno eletti come miglior coppia dell’anno.

Giulia Salemi, poi, ha recentemente dichiarato di non essersi mai sentita così bene nel suo corpo, nonostante la maternità che avanza e piano piano cambia la forma fisica. Dall’altra parte, Pierpaolo Petrelli è già papà del piccolo Leonardo, avuto dalla ex fidanzata Ariadna Romero. Giulia Salemi continua, intanto, con il suo lavoro di influencer e neo-youtuber, con un podcast nuovo intitolato “Non lo faccio x moda” e con tutte le novità beauty che si diverte a provare con la sua community su Instagram e TikTok, social in cui ironizza sui continui vizi del compagno e di tutti gli amici che ha intorno. “A chi diceva che saremmo durati da Natale a Santo Stefano, la risposta è qui”, dice la Salemi in un video, abbracciando il suo Pierpaolo che tra poco sarà papà bis.

